Tuyển Data Analyst BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14, 16, 18, 19, 20 Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu

Thu thập, phân tích yêu cầu từ các phòng ban để thiết kế hệ thống dữ liệu phù hợp.

Xây dựng, tối ưu hóa và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của dữ liệu.

Phối hợp với Data Engineer để triển khai và tối ưu hóa pipeline dữ liệu.

Đảm bảo dữ liệu được lưu trữ và tổ chức hợp lý, hỗ trợ truy vấn nhanh chóng và chính xác.

2. Phân tích dữ liệu và xây dựng báo cáo

Thiết kế và xây dựng các báo cáo, dashboard trực quan thể hiện các insight quan trọng về hoạt động kinh doanh.

Thực hiện phân tích dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định và đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng ban.

Xây dựng mô hình phân tích dữ liệu giúp dự đoán xu hướng và đề xuất cải tiến.

Kiểm tra và xác thực tính chính xác của dữ liệu trong các báo cáo.

3. Hỗ trợ và tối ưu hóa quy trình dữ liệu

Hướng dẫn và hỗ trợ các phòng ban trong việc sử dụng báo cáo và công cụ phân tích dữ liệu.

Đề xuất cải tiến quy trình thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

Theo dõi, kiểm soát chất lượng dữ liệu và đảm bảo dữ liệu luôn chính xác, nhất quán.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm & Kiến thức

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Data Analytics hoặc các vai trò liên quan.

Thành thạo SQL, Excel hoặc Google Sheet và các công cụ BI như (Power B hoặc, Tableau hoặc Google Data Studio)

Có kinh nghiệm làm việc với các mô hình dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu.

Kiến thức về thống kê, phân tích dữ liệu và xây dựng báo cáo.

Hiểu biết về quy trình ETL, xử lý dữ liệu là một lợi thế.

2. Kỹ năng

Kỹ năng phân tích và tư duy logic mạnh mẽ.

Khả năng làm việc với lượng lớn dữ liệu và trích xuất insight quan trọng.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt để phối hợp với các phòng ban.

Kỹ năng trình bày và trực quan hóa dữ liệu hiệu quả.

Kỹ năng quản lý công việc và khả năng làm việc độc lập.

Tại BSS Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12-18M/tháng, xét tăng lương 2 lần/năm;

Được cung cấp trang thiết bị phục vụ công việc;

Thời gian làm việc: từ 8h30 đến 17h45 (5 ngày/tuần);

Làm việc tại một trong những công ty Magento hàng đầu tại Việt Nam cung cấp giải pháp thương mại toàn diện cho 100% khách hàng quốc tế, đơn vị đầu tiên trên thế giới vừa là Select Extension Builder vừa là Business Solution Partner của Magento;

Tham gia thường xuyên các buổi training, test năng lực về các kiến thức chuyên môn, kỹ năng tiếng Anh và các kỹ năng làm việc khác...

Hưởng chính sách thưởng thâm niên, chính sách đào tạo tài trợ cho các thành viên tham gia khóa học chuyên môn và thi chứng chỉ nghề nghiệp, có quà tặng sinh nhật dành cho các thành viên;

Có 13.5 ngày nghỉ phép/năm (12 ngày nghỉ phép theo quy định và 1.5 ngày nghỉ phép du lịch hàng năm)

Tham gia các chương trình team building, dã ngoại, du lịch, tình nguyện, các sự kiện nội bộ;

Văn phòng tầng 14,16, 18, 20 cung cấp đầy đủ tiện nghi với ghế massage, PS5, máy pha cafe, thư viện, pantry,...

Hưởng đầy đủ các phúc lợi quy định theo Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BSS Group

