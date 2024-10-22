Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company
- Hồ Chí Minh: 109 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, Tp.HCM, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xây dựng kế hoạch- chi phí đào tạo năm, quý, tháng.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo theo khung năng lực, kế hoạch đào tạo định kỳ
- Xây dựng tài liệu đào tạo: các bài giảng mẫu, nội quy và tiêu chí lớp học, hệ thống thông tin đào tạo
- Thực hiện công tác kiểm tra chất lượng nhân sự sau đào tạo định kỳ/đột xuất
- Triển khai đào tạo, trực tiếp đào tạo
- Đào tạo hội nhập, văn hóa công ty.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm đào tạo các kỹ năng mềm.
- Các công việc khác theo yêu cầu của TP
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
• Chính sách lương thưởng cạnh tranh, trao đổi chi tiết tại buổi phỏng vấn.
• Xét điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực làm việc.
• Hỗ trợ bữa ăn trưa.
• Du lịch, Team building, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
• Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (mua riêng) cho CBNV
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
