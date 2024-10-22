Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 109 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, Tp.HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch- chi phí đào tạo năm, quý, tháng.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo theo khung năng lực, kế hoạch đào tạo định kỳ

- Xây dựng tài liệu đào tạo: các bài giảng mẫu, nội quy và tiêu chí lớp học, hệ thống thông tin đào tạo

- Thực hiện công tác kiểm tra chất lượng nhân sự sau đào tạo định kỳ/đột xuất

- Triển khai đào tạo, trực tiếp đào tạo

- Đào tạo hội nhập, văn hóa công ty.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm đào tạo các kỹ năng mềm.

- Các công việc khác theo yêu cầu của TP

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Xây dựng kế hoạch- chi phí đào tạo năm, quý, tháng.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo theo khung năng lực, kế hoạch đào tạo định kỳ

- Xây dựng tài liệu đào tạo: các bài giảng mẫu, nội quy và tiêu chí lớp học, hệ thống thông tin đào tạo

- Thực hiện công tác kiểm tra chất lượng nhân sự sau đào tạo định kỳ/đột xuất

- Triển khai đào tạo, trực tiếp đào tạo

- Đào tạo hội nhập, văn hóa công ty.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm đào tạo các kỹ năng mềm.

- Các công việc khác theo yêu cầu của TP

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước và theo chính sách của công ty.

• Chính sách lương thưởng cạnh tranh, trao đổi chi tiết tại buổi phỏng vấn.

• Xét điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực làm việc.

• Hỗ trợ bữa ăn trưa.

• Du lịch, Team building, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

• Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (mua riêng) cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin