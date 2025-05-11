Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Designer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 32, Đường Song Hành, KĐT Lakeview City, P. An Phú, Q.2, Tp. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

– Thiết kế các ấn phẩm liên quan hoạt động của Công ty: Hệ thống nhận diện thương hiệu, Company profile...
– Thiết kế các ấn phẩm truyền thông, sự kiện, quảng cáo, xây dựng thương hiệu: Bản tin , catalogue, tờ rơi, banner, v.v.
– Thiết kế Logo của các dự án và logo công ty theo yêu cầu của BTGĐ.
– Lên ý tưởng thiết kế, quản trị bố cục, hình ảnh của website của Công ty
– Quản lý tài liệu hồ sơ liên quan đến công việc thiết kế, sáng tạo
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
– Phối hợp với các bộ phận Marketing, Content để hoàn thành mục tiêu chung của phòng Marketing.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng kiến trúc, đồ họa, thiết kế. Ưu tiên đã có kinh nghiệm.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa chuyên dụng (Photoshop, Adobe Illustrator (AI), Flash, After Effect, Proshow Producer ...)
– Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc; Làm việc nhóm và độc lập đều tốt.
– Có hiểu biết căn bản về marketing và xây dựng thương hiệu, đặc biệt là đối với ngành bất động sản là một lợi thế; Biết Tiếng Anh và Tiếng Trung là một lợi thế
– Am hiểu về các kỹ thuật in ấn và các loại chất liệu được sử dụng trong thiết kế
– Tư duy sáng tạo.
– Kỹ năng thể hiện và trình bày ý tưởng tốt.
– Nhạy bén với các xu hướng thiết kế mới trên thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 15tr/tháng ( tùy vào năng lực sẽ trao đổi kỹ trong buổi pv )
Phụ cấp + Thưởng + % Hoa hồng
Thử việc 02 tháng.
==> Các chế độ đãi ngộ khác và hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-designer-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job356715
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 41 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 41 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Designer Công ty TNHH AIOZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer HỘ KINH DOANH SIXMEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu HỘ KINH DOANH SIXMEN
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LEYA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LEYA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer TP Global Marketing Services FZ-LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu TP Global Marketing Services FZ-LLC
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH UP VM CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH UP VM CONCEPT
7.5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu Tập Đoàn Novaon Pro Company
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
10 - 14.5 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Châu Đại Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Châu Đại Dương
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC FUWA BIOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC FUWA BIOTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH GREENMORE VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GREENMORE VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại XNK Thiên Phú Tài làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại XNK Thiên Phú Tài
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH Milsgate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Milsgate
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN C&G FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN C&G FOOD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH HEDIMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HEDIMA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMEN
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN NÓN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NÓN XANH
18 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer Tập Đoàn Novaon làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Novaon
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Granford làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD Công Ty TNHH Granford
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm