Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 32, Đường Song Hành, KĐT Lakeview City, P. An Phú, Q.2, Tp. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

– Thiết kế các ấn phẩm liên quan hoạt động của Công ty: Hệ thống nhận diện thương hiệu, Company profile...

– Thiết kế các ấn phẩm truyền thông, sự kiện, quảng cáo, xây dựng thương hiệu: Bản tin , catalogue, tờ rơi, banner, v.v.

– Thiết kế Logo của các dự án và logo công ty theo yêu cầu của BTGĐ.

– Lên ý tưởng thiết kế, quản trị bố cục, hình ảnh của website của Công ty

– Quản lý tài liệu hồ sơ liên quan đến công việc thiết kế, sáng tạo

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

– Phối hợp với các bộ phận Marketing, Content để hoàn thành mục tiêu chung của phòng Marketing.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng kiến trúc, đồ họa, thiết kế. Ưu tiên đã có kinh nghiệm.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa chuyên dụng (Photoshop, Adobe Illustrator (AI), Flash, After Effect, Proshow Producer ...)

– Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc; Làm việc nhóm và độc lập đều tốt.

– Có hiểu biết căn bản về marketing và xây dựng thương hiệu, đặc biệt là đối với ngành bất động sản là một lợi thế; Biết Tiếng Anh và Tiếng Trung là một lợi thế

– Am hiểu về các kỹ thuật in ấn và các loại chất liệu được sử dụng trong thiết kế

– Tư duy sáng tạo.

– Kỹ năng thể hiện và trình bày ý tưởng tốt.

– Nhạy bén với các xu hướng thiết kế mới trên thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 15tr/tháng ( tùy vào năng lực sẽ trao đổi kỹ trong buổi pv )

Phụ cấp + Thưởng + % Hoa hồng

Thử việc 02 tháng.

==> Các chế độ đãi ngộ khác và hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin