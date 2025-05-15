Tuyển Designer Công ty Cổ Phần Tư Vấn Giải Pháp Truyền Thông Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 415 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Thiết kế sản phẩm truyền thông: Banner Website, Banner GDN,...

2/ Thiết kế các ấn phẩm phục vụ hoạt động marketing: Brochure, poster, banner, standee, backdrop...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Tốt nghiệp các ngành liên quan mỹ thuật, thiết kế

2/ Có kiến thức về quảng cáo

3/ Tư duy thẩm mĩ tốt, khả năng sáng tạo, thường xuyên cập nhật các xu hướng thiết kế mới.

4/ Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Illustrator, Photoshop

Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Giải Pháp Truyền Thông Việt Thì Được Hưởng Những Gì

1. BHXH:

2. Chính sách khác:

- Du lịch nghỉ dưỡng 2 lần/năm.

- Xét thăng vị trí 1 năm/lần theo quy định công ty.

- Chương trình đi học nâng cao trình độ và kỹ năng theo yêu cầu: 1 năm/lần.

- Tự nguyện phát triển năng lực: Nhân sự được thử nghiệm các công việc liên quan tại công ty theo gợi ý hoặc tự đề xuất.

3. Thoả thuận về hợp đồng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Giải Pháp Truyền Thông Việt

