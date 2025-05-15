Tuyển Designer Công ty Cổ Phần Tư Vấn Giải Pháp Truyền Thông Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Giải Pháp Truyền Thông Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 415 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
1/ Thiết kế sản phẩm truyền thông: Banner Website, Banner GDN,...
2/ Thiết kế các ấn phẩm phục vụ hoạt động marketing: Brochure, poster, banner, standee, backdrop...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1/ Tốt nghiệp các ngành liên quan mỹ thuật, thiết kế
2/ Có kiến thức về quảng cáo
3/ Tư duy thẩm mĩ tốt, khả năng sáng tạo, thường xuyên cập nhật các xu hướng thiết kế mới.
4/ Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Illustrator, Photoshop
Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Giải Pháp Truyền Thông Việt Thì Được Hưởng Những Gì
1. BHXH:
2. Chính sách khác:
- Du lịch nghỉ dưỡng 2 lần/năm.
- Xét thăng vị trí 1 năm/lần theo quy định công ty.
- Chương trình đi học nâng cao trình độ và kỹ năng theo yêu cầu: 1 năm/lần.
- Tự nguyện phát triển năng lực: Nhân sự được thử nghiệm các công việc liên quan tại công ty theo gợi ý hoặc tự đề xuất.
3. Thoả thuận về hợp đồng chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Giải Pháp Truyền Thông Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
