Tuyển Designer CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 130 - 132, Đường Hồng Hà, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia sản xuất chi tiết về về hình ảnh cho các kênh social dài hạn & ngắn hạn, theo tuần/tháng/quý theo kế hoạch khung của bộ phận.

Thiết kế và cập nhật banner, poster facebook, google, Fanpages, Website, Instagram, Tiktok, Youtube, sàn TMĐT, online newspaper, email … định kỳ hoặc theo kế hoạch từng giai đoạn theo yêu cầu của bộ phận đề xuất.

Lên ý tưởng, thiết kế đồ họa, thiết kế logo sản phẩm và các yêu cầu thiết kế khác của công ty.

Thiết kế các ấn phẩm POSM, ấn phẩm hỗ trợ Marketing và Sales: brochure, sales kit, flyers, backdrop, standee, banner, light box, flag, Tạp chí, catalogue, báo chí...

Thiết kế các ấn phẩm cho các event của công ty.

Quay và dựng video theo các kịch bản có sẵn. Cắt, dựng, chỉnh sửa, sử dụng hiệu ứng animation 2D cho video.

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 3 tháng - 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Design. Có portfolio các dự án đã làm.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Có khiếu thẩm mỹ tốt

Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng: 8 - 10M (+ incentive hàng quý). Tổng thu nhập có thể đạt từ 12-15M/tháng.

Cơ hội thăng tiến, review lương sau 3 - 6 tháng

Thưởng lương tháng 13 tối thiểu, thưởng nóng, thưởng đột xuất…

Hơn 20 loại phúc lợi bổ sung khác: ăn trưa, gửi xe, teambuilding, thâm niên, BHYT tự nguyện, công tác…

Cơ hội được rèn luyện trong môi trường global, có sự trao đổi - hỗ trợ giữa INTERSPACE các nước.

Văn hóa nội bộ hướng đến việc phát triển con người.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM

