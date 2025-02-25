Tuyển Designer CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Designer CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY

Designer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: G Floor & 4th Floor, 1129/12/20 Lac Long Quan, Ward 11, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Với hơn 10 năm hoạt động, Unity In Diversity (UID) đang là một trong những công ty trẻ dẫn đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử quốc tế (Cross border e-commerce), tập trung vào thị trường US & UK.
UID luôn khao khát lấy hạnh phúc làm trọng tâm để xây dựng công ty mỗi ngày, UID thực hiện hoá khao khát ấy bằng cách deliver happiness tới tất cả mọi người. Để những ai thuộc về UID, liên kết với UID sẽ luôn được hạnh phúc.
Nếu bạn cũng khát khao tìm kiếm hạnh phúc trong hành trình cuộc sống thì chúng mình có cùng một đích đến rồi đấy! Còn chần chờ gì nữa mà không thử ứng tuyển làm việc tại UID.
Thiết kế bộ mockup cho sản phẩm để quảng cáo và đưa lên website bán hàng.
Sử dụng kỹ năng photoshop xử lý màu sắc, chất liệu, ánh sáng, phối cảnh... để tạo ra một bức ảnh chân thật và hoàn thiện nhất
Tạo mockup 3D chuyên nghiệp bằng Photoshop hoặc các công cụ liên quan.
Sử dụng các tool AI trong photoshop / bất cứ phần mềm AI nào để generate ra được background phù hợp với định hướng hình ảnh của brand.
Phối hợp với leader để tạo ra những mockup đảm bảo tính thẩm mỹ, thống nhất với bộ nhận diện thương hiệu chung của store bán hàng.
Tìm hiểu và ứng dụng xu hướng thiết kế mockup mới nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng / Chuyên môn:
- Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm làm thiết kế trong mảng thiết kế in ấn hoặc các mảng tương tự.
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Graphic Designer, 3D modeling, Digital Marketing hoặc các ngành liên quan.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa chuyên dụng (Photoshop, Adobe Illustrator, Mid Journey...).
- Có tư duy thẩm mỹ và nền tảng thiết kế tốt.
- Trình độ Tiếng Anh cơ bản (đọc, hiểu tốt).
- Ứng dụng tư duy giải quyết vấn đề bằng AI vào công việc.
- Điểm cộng (nếu có):
+ Có kinh nghiệm làm việc với vai trò Mockup Designer.
+ Có kỹ năng dựng 3D.
+ Có khả năng vẽ tay, sử dụng Wacom.
+ Hiểu biết về chụp ảnh và retouch sản phẩm.
Thái độ / Giá trị:
- Khao khát học hỏi, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội học tập, dám thay đổi
- Có thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc
- Tinh thần giúp đỡ, cùng nhau thúc đẩy team phát triển
YÊU CẦU ỨNG VIÊN GỬI PORTFOLIO KÈM VÀO CV

Tại CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: cạnh tranh
- Tổng thu nhập: 13 – 15 tháng lương/năm (tuỳ vào hiệu quả công việc).
- Review lương định kỳ hàng năm, thưởng nóng các dịp lễ, cuối năm,...
- Được cung cấp thiết bị làm việc xịn xò sau khi lên chính thức.
Phúc lợi khác:
- Đóng BHXH, BHYT khác theo quy định của luật Lao động.
- Có các chế độ đãi ngộ (sinh nhât, đám cưới, tang chế, ...)
- Tham gia các hoạt động team building, company trip trong/ngoài nước và vô số buổi giao lưu quên lối về.
- Môi trường trẻ trung, năng động và phát triển cực nhanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY

CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 4, 647 Lý Thường Kiệt, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-designer-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job322563
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Designer Công ty TNHH Gameloft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Gameloft
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer Công ty Cổ phần quảng cáo và thương mại Gsolution làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần quảng cáo và thương mại Gsolution
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH HÒA KIẾN NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HÒA KIẾN NHÂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty cổ phần Tập đoàn Sinh Thành An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu Công ty cổ phần Tập đoàn Sinh Thành An
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty cổ phần Tập đoàn Sinh Thành An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu Công ty cổ phần Tập đoàn Sinh Thành An
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH AIOZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm