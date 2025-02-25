Tuyển Designer CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Với hơn 10 năm hoạt động, Unity In Diversity (UID) đang là một trong những công ty trẻ dẫn đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử quốc tế (Cross border e-commerce), tập trung vào thị trường US & UK.

UID luôn khao khát lấy hạnh phúc làm trọng tâm để xây dựng công ty mỗi ngày, UID thực hiện hoá khao khát ấy bằng cách deliver happiness tới tất cả mọi người. Để những ai thuộc về UID, liên kết với UID sẽ luôn được hạnh phúc.

Nếu bạn cũng khát khao tìm kiếm hạnh phúc trong hành trình cuộc sống thì chúng mình có cùng một đích đến rồi đấy! Còn chần chờ gì nữa mà không thử ứng tuyển làm việc tại UID.

Thiết kế bộ mockup cho sản phẩm để quảng cáo và đưa lên website bán hàng.

Sử dụng kỹ năng photoshop xử lý màu sắc, chất liệu, ánh sáng, phối cảnh... để tạo ra một bức ảnh chân thật và hoàn thiện nhất

Tạo mockup 3D chuyên nghiệp bằng Photoshop hoặc các công cụ liên quan.

Sử dụng các tool AI trong photoshop / bất cứ phần mềm AI nào để generate ra được background phù hợp với định hướng hình ảnh của brand.

Phối hợp với leader để tạo ra những mockup đảm bảo tính thẩm mỹ, thống nhất với bộ nhận diện thương hiệu chung của store bán hàng.

Tìm hiểu và ứng dụng xu hướng thiết kế mockup mới nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng / Chuyên môn:

- Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm làm thiết kế trong mảng thiết kế in ấn hoặc các mảng tương tự.

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Graphic Designer, 3D modeling, Digital Marketing hoặc các ngành liên quan.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa chuyên dụng (Photoshop, Adobe Illustrator, Mid Journey...).

- Có tư duy thẩm mỹ và nền tảng thiết kế tốt.

- Trình độ Tiếng Anh cơ bản (đọc, hiểu tốt).

- Ứng dụng tư duy giải quyết vấn đề bằng AI vào công việc.

- Điểm cộng (nếu có):

+ Có kinh nghiệm làm việc với vai trò Mockup Designer.

+ Có kỹ năng dựng 3D.

+ Có khả năng vẽ tay, sử dụng Wacom.

+ Hiểu biết về chụp ảnh và retouch sản phẩm.

Thái độ / Giá trị:

- Khao khát học hỏi, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội học tập, dám thay đổi

- Có thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc

- Tinh thần giúp đỡ, cùng nhau thúc đẩy team phát triển

YÊU CẦU ỨNG VIÊN GỬI PORTFOLIO KÈM VÀO CV

Tại CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: cạnh tranh

- Tổng thu nhập: 13 – 15 tháng lương/năm (tuỳ vào hiệu quả công việc).

- Review lương định kỳ hàng năm, thưởng nóng các dịp lễ, cuối năm,...

- Được cung cấp thiết bị làm việc xịn xò sau khi lên chính thức.

Phúc lợi khác:

- Đóng BHXH, BHYT khác theo quy định của luật Lao động.

- Có các chế độ đãi ngộ (sinh nhât, đám cưới, tang chế, ...)

- Tham gia các hoạt động team building, company trip trong/ngoài nước và vô số buổi giao lưu quên lối về.

- Môi trường trẻ trung, năng động và phát triển cực nhanh.

