Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - L06 Lê Thị Riêng, Thới An,Hồ Chí Minh, Quận 12

Sản xuất nội dung bài viết trên website, blog, bài quảng cáo, email marketing, social media, kịch bản video cho công ty & đối tác nếu cần.

Nội dung phải bám sát theo các chủ đề mà kế hoạch đề ra.

Đảm bảo đầy đủ chuẩn các tiêu chí trên các nền tảng tìm kiếm.

Quản lý nội dung

Kiểm tra & rà soát chính tả, ngữ pháp các nội dung trước khi đăng tải lên các nền tảng

Nội dung đăng tải theo đung lịch trình & tiến độ

Theo dõi & phân tích hiệu suất/hiệu quả bài đăng trên các nền tảng

Theo dõi & tương tác với khách hàng trên các nền tảng (email, inbox, comment,…) để đảm bảo nội dung tiếp cận đúng múc tiêu đề ra.

Nghiên cứu, bắt nhịp xu hướng, định hướng phát triển trên kênh online để phục vụ cho tất cả các kênh bán hàng của công ty

Tối ưu nội dung chuẩn SEO trên các nền tảng

Đăng tải nội dung lên các nền tảng (website/social/video)

Hỗ trợ & theo dõi các phiên livestreams của sàn thương mại điện tử

Tiếp nhận đề xuất chỉnh sửa từ các team cùng phòng ban

Xây dựng, phát triển, duy trì các mối quan hệ đối nội, đối ngoại từ khách hàng, đối tác đến nội bộ doanh nghiệp.

Giới tính: Ưu tiên nam

Tuổi: Từ 25 tuổi trở lênTrình độ: Tốt nghiệp đại học, từng làm content trong ngành làm đẹp, mỹ phẩm, thời trang , nha khoa là 1 lợi thế

Có trên 2 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất nội dung

Được về sớm vào ngày 5 hàng tháng (ngày nhận lương).

Thu nhập: Từ 10 - 12 triệu/tháng + phụ cấp (thỏa thuận theo năng lực).

Bảo hiểm: Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Healthcare.

Lương tháng 13, 14: Căn cứ vào tình hình kinh doanh của công ty.

Team Building: Tổ chức 1 lần/ quý và du lịch trị giá 5.000.000 đồng/năm.

Khám sức khỏe: Được khám sức khỏe định kỳ với chi phí 3.500.000 đồng/năm.

Thưởng: Bao gồm thưởng vị trí, thưởng KPI, và thưởng kinh doanh.

Thưởng các ngày lễ 500.000 đồng/ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN

