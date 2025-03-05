Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Dịch vụ quảng cáo

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- L06 Lê Thị Riêng, Thới An,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Sản xuất nội dung bài viết trên website, blog, bài quảng cáo, email marketing, social media, kịch bản video cho công ty & đối tác nếu cần.
Nội dung phải bám sát theo các chủ đề mà kế hoạch đề ra.
Đảm bảo đầy đủ chuẩn các tiêu chí trên các nền tảng tìm kiếm.
Quản lý nội dung
Kiểm tra & rà soát chính tả, ngữ pháp các nội dung trước khi đăng tải lên các nền tảng
Nội dung đăng tải theo đung lịch trình & tiến độ
Theo dõi & phân tích hiệu suất/hiệu quả bài đăng trên các nền tảng
Theo dõi & tương tác với khách hàng trên các nền tảng (email, inbox, comment,…) để đảm bảo nội dung tiếp cận đúng múc tiêu đề ra.
Nghiên cứu, bắt nhịp xu hướng, định hướng phát triển trên kênh online để phục vụ cho tất cả các kênh bán hàng của công ty
Tối ưu nội dung chuẩn SEO trên các nền tảng
Đăng tải nội dung lên các nền tảng (website/social/video)
Hỗ trợ & theo dõi các phiên livestreams của sàn thương mại điện tử
Tiếp nhận đề xuất chỉnh sửa từ các team cùng phòng ban
Xây dựng, phát triển, duy trì các mối quan hệ đối nội, đối ngoại từ khách hàng, đối tác đến nội bộ doanh nghiệp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Ưu tiên nam
Tuổi: Từ 25 tuổi trở lênTrình độ: Tốt nghiệp đại học, từng làm content trong ngành làm đẹp, mỹ phẩm, thời trang , nha khoa là 1 lợi thế
Có trên 2 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất nội dung

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN Thì Được Hưởng Những Gì

Được về sớm vào ngày 5 hàng tháng (ngày nhận lương).
Thu nhập: Từ 10 - 12 triệu/tháng + phụ cấp (thỏa thuận theo năng lực).
Bảo hiểm: Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Healthcare.
Lương tháng 13, 14: Căn cứ vào tình hình kinh doanh của công ty.
Team Building: Tổ chức 1 lần/ quý và du lịch trị giá 5.000.000 đồng/năm.
Khám sức khỏe: Được khám sức khỏe định kỳ với chi phí 3.500.000 đồng/năm.
Thưởng: Bao gồm thưởng vị trí, thưởng KPI, và thưởng kinh doanh.
Thưởng các ngày lễ 500.000 đồng/ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

