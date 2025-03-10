Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH TM DV XNK Nam An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 108 Cao Đức Lân, An Phú, Thủ đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

- Livestream giới thiệu và đẩy bán sản phẩm

- Live 20-30 buổi/tháng, mỗi buổi khoảng 2-3h trong khoảng thời gian từ 9-13h, 14-18h hoặc 19-1h trên các kênh TikTok của công ty

- Tham gia chụp ảnh mẫu sản phẩm, diễn xuất cho video phục vụ campaign livestream và yêu cầu cụ thể từ quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi: 18-30

- Giới tính: nam-nữ, ngoại hình ưa nhìn, không gặp vấn đề về thị giác dẫn đến phải đeo kính khi livestream hay làm việc, không niềng răng

- Nghiêm túc, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực, trách nhiệm cao trong công việc

- Có khả năng giao tiếp lưu loát, không bị ngọng hay giọng địa phương, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm livestream

- Thẩm mỹ tốt, ham học hỏi, nhanh nhẹn, sáng tạo và nhạy bén với xu hướng

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức và hiểu biết về lĩnh vực nội thất là lợi thế

- Sức khỏe tốt

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương 15 triệu/ 1 tháng

- Thưởng doanh thu + lương T13 + chế độ bảo hiểm + phụ cấp cơm trưa

- Được cấp máy tính làm việc

- Môi trường làm việc thoải mái năng động

- Được tài trợ các khoá học nâng cao chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển

