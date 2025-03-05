Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 28 Trần Hữu Dực,Hà Nội

Dịch vụ quảng cáo

• Livestream TikTok, giới thiệu sản phẩm nhãn hàng, tương tác với người xem và điều

hướng mua hàng trên Live.

• Tham gia xây dựng kịch bản cho các phiên Livestream, tối ưu kịch bản sau mỗi

phiên để gia tăng hiệu quả.

• Tiếp nhận thông tin sản phẩm, thương hiệu nhằm đảm bảo tính chính xác và đưa ra

kịch bản/câu chuyện… hiệu quả.

• Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng và phong cách Livestream mới.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan báo cáo, đánh giá các chiến dịch Livestream và

cùng đưa ra giải pháp.

Yêu Cầu Công Việc

• Làm việc 4 tiếng/ ngày chọn 1 trong 2 ca ( Ca sáng : 8h30-12h30 ; Ca tối: 19h00- 23h00 )

• Nhạy bén với các xu hướng trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok/ shopee.

• Có kinh nghiệm live trên 6 tháng

• Ưu tiên có ngoại hình ưa nhìn;

• Tự tin, hoạt ngôn trước ống kính, không nói ngọng, ứng biến linh hoạt theo tình

huống.

• Tinh thần học hỏi, Có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập : trên 20 – 30tr ( lương cứng khởi điểm 10 triệu + % 1 doanh thu => Tăng

lương theo năng lực và hiệu quả công việc)

• Tháng nghỉ 4 ngày

• Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL

