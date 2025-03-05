Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 28 Trần Hữu Dực,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Livestream TikTok, giới thiệu sản phẩm nhãn hàng, tương tác với người xem và điều
hướng mua hàng trên Live.
• Tham gia xây dựng kịch bản cho các phiên Livestream, tối ưu kịch bản sau mỗi
phiên để gia tăng hiệu quả.
• Tiếp nhận thông tin sản phẩm, thương hiệu nhằm đảm bảo tính chính xác và đưa ra
kịch bản/câu chuyện… hiệu quả.
• Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng và phong cách Livestream mới.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan báo cáo, đánh giá các chiến dịch Livestream và
cùng đưa ra giải pháp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Làm việc 4 tiếng/ ngày chọn 1 trong 2 ca ( Ca sáng : 8h30-12h30 ; Ca tối: 19h00- 23h00 )
• Nhạy bén với các xu hướng trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok/ shopee.
• Có kinh nghiệm live trên 6 tháng
• Ưu tiên có ngoại hình ưa nhìn;
• Tự tin, hoạt ngôn trước ống kính, không nói ngọng, ứng biến linh hoạt theo tình
huống.
• Tinh thần học hỏi, Có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập : trên 20 – 30tr ( lương cứng khởi điểm 10 triệu + % 1 doanh thu => Tăng
lương theo năng lực và hiệu quả công việc)
• Tháng nghỉ 4 ngày
• Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số 28 Đường Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

