Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL
- Hà Nội:
- 28 Trần Hữu Dực,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
• Livestream TikTok, giới thiệu sản phẩm nhãn hàng, tương tác với người xem và điều
hướng mua hàng trên Live.
• Tham gia xây dựng kịch bản cho các phiên Livestream, tối ưu kịch bản sau mỗi
phiên để gia tăng hiệu quả.
• Tiếp nhận thông tin sản phẩm, thương hiệu nhằm đảm bảo tính chính xác và đưa ra
kịch bản/câu chuyện… hiệu quả.
• Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng và phong cách Livestream mới.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan báo cáo, đánh giá các chiến dịch Livestream và
cùng đưa ra giải pháp.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nhạy bén với các xu hướng trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok/ shopee.
• Có kinh nghiệm live trên 6 tháng
• Ưu tiên có ngoại hình ưa nhìn;
• Tự tin, hoạt ngôn trước ống kính, không nói ngọng, ứng biến linh hoạt theo tình
huống.
• Tinh thần học hỏi, Có trách nhiệm với công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL Thì Được Hưởng Những Gì
lương theo năng lực và hiệu quả công việc)
• Tháng nghỉ 4 ngày
• Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
