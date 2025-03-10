Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRENDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, Tháp B, Tòa Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội., Quận Cầu Giấy

Setup đèn, ánh sáng - góc máy quay để tạo dựng các short video.

Quay chụp, xử lý footage, dựng video case khách hàng, không gian dịch vụ, các job quay trong kế hoạch công việc.

Phối hợp xây dựng danh sách ý tưởng, đạo cụ, shortlist.

Chuẩn bị, setup thiết bị cần thiết cho kịch bản.

Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực quay - dựng video (ưu tiên )

Có kinh nghiệm quay dựng các video (có khả năng lên ý tưởng là 1 lợi thế)

Biết sử dụng máy quay, đèn, thành thạo các kỹ thuật quay phim.

Thành thạo phần mềm chỉnh sửa, dựng phim, …

Hiểu và sử dụng tốt các nền tảng video, …

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRENDI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: 12 – 15 triệu + KPI (sẵn sàng deal theo năng lực làm việc)

Thưởng: thưởng quý, ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện, được tạo điều kiện phát triển kỹ năng, nhân viên xuất sắc được nâng lương. Trang phục freestyle, cơ sở vật chất hiện đại, văn phòng xịn nhiều góc sống ảo tha hồ check in.

Chính sách phúc lợi: Thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (08:30 – 18:00, nghỉ trưa 12:00 – 13:30)

