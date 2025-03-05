Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và quay các video ngắn, video bán hàng độc đáo, sáng tạo, thu hút trên nền tảng TikTok, kênh online tập trung vào các sản phẩm/dịch vụ của công ty hoặc khách hàng.
Chịu trách nhiệm sản xuất các video chất lượng cao, đảm bảo về hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và nội dung.
Dựng phim, chỉnh sửa video, thêm hiệu ứng, âm thanh, chú thích để tạo ra những video hoàn chỉnh, chuyên nghiệp.
Phối hợp với bộ phận marketing để xây dựng chiến lược nội dung video TikTok, phù hợp với mục tiêu của công ty.
Nghiên cứu, phân tích xu hướng hot trend, đối thủ cạnh tranh để đưa ra những ý tưởng nội dung mới, đột phá.
Quản lý và phát triển kênh TikTok của công ty hoặc khách hàng.
Đo lường và đánh giá hiệu quả của video, từ đó cải thiện và tối ưu hóa nội dung.
Làm việc với đối tác hoặc cộng tác viên khi cần bổ sung thêm video hơn
Hỗ trợ các hoạt động livestream bán hàng trên TikTok (nếu có).
Có kinh nghiệm sản xuất và quay video TikTok.
Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt, nắm bắt nhanh chóng các xu hướng, trào lưu trên TikTok.
Sử dụng tốtcác phần mềm dựng phim, chỉnh sửa video thông dụng (ví dụ: CapCut, canva...)
Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết, đam mê với công việc.
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến, Tổ chức sự kiện
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt, nắm bắt nhanh chóng các xu hướng, trào lưu trên TikTok.
Sử dụng tốtcác phần mềm dựng phim, chỉnh sửa video thông dụng (ví dụ: CapCut, canva...)
Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết, đam mê với công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI