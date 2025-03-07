Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng
- Hà Nội:
- 68 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân , Hà Nội , Việt Nam, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
1. Quản lý các kênh truyền thông, xây dụng hình ảnh, thương hiệu công ty.
2. Hỗ trợ lên kế hoạch truyền thông chi tiết cho các dự án chiến lược (bao gồm cách thức, kênh, thông điệp truyền thông, concept truyền thông, timeline chi tiết, dự kiến ngân sách và hiệu quả).
3. Trực tiếp xây dựng kế hoạch content chi tiết và xây dựng nội dung cho các kênh truyền thông, mạng xã hội của công ty, bao gồm: bài viết, ý tưởng hình ảnh, kịch bản video…để phát hành, đăng tải theo đúng hạn.
4. Viết bài duy trì, chăm sóc quản trị các kênh, theo dõi hiệu quả của hệ thống. Biên tập nội dung trên các kênh truyền thông của công ty và mở rộng các kênh khác (nếu có).
5.Viết bài PR báo chí, tối ưu SEO.
6. Đề xuất thực hiện các công việc nhằm tăng chất lượng bài/tin, lượng truy cập kênh fanpage, website.
7. Xây dựng nội dung các ấn phẩm truyền thông: profile, catalogue, tờ rơi, brochure, standee, backdrop, thiệp mời…
8. Lên kịch bản quay video/clip các dự án, hoạt động của công ty.
9. Phối hợp với các phòng ban/bộ phận khác tổ chức các sự kiện nội bộ và khách hàng.
10. Trực Hotline của công ty, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại khách hàng gọi đến, tư vấn hoặc chuyển thông tin đến các phòng ban/ bộ phận liên quann để giải quyết.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm vềmarketing, vận hành và triển khai các chương trình hỗ trợ Thương mại.
Năng động, cẩn thận, giao tiếp tốt, có kỹ năng tốt phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định
Tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng Thì Được Hưởng Những Gì
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
