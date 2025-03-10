Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TM & SX HỒ NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

1. Thông tin chung

Vị trí: Nhân viên Vận hành Livestream

Hình thức: Full-time

Địa điểm làm việc:: 248 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q1

Mức lương: 9.000.000-12.000.000đ (tuỳ theo năng lực)

Chuẩn bị thiết bị, ánh sáng, âm thanh, không gian cho buổi livestream.

Vận hành các nền tảng livestream (TikTok Shop, Facebook, Shopee Live, v.v.).

Quản lý và cài đặt kịch bản livestream theo kế hoạch nội dung.

Hỗ trợ KOLs, người dẫn chương trình trong quá trình livestream.

Theo dõi chất lượng hình ảnh, âm thanh, tương tác để đảm bảo livestream đạt hiệu quả cao nhất.

Quản lý và bảo trì các thiết bị livestream, đề xuất mua sắm khi cần thiết.

Hỗ trợ quay, dựng video ngắn cho các nền tảng mạng xã hội.

Báo cáo hiệu suất livestream và đề xuất cải thiện.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm vận hành livestream hoặc công việc liên quan (ưu tiên đã làm trong lĩnh vực thời trang).

Thành thạo các nền tảng TikTok, Facebook, Shopee Live.

Biết sử dụng phần mềm OBS hoặc các phần mềm hỗ trợ livestream là lợi thế.

Hiểu về các yếu tố kỹ thuật như ánh sáng, âm thanh, góc quay.

Nhanh nhẹn, sáng tạo, có trách nhiệm và khả năng xử lý tình huống tốt.

Có thể làm việc linh hoạt theo lịch livestream.

Quyền Lợi

Lương + Thưởng hấp dẫn theo hiệu suất livestream.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển

