Tuyển Dịch vụ quảng cáo HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Phạm Văn Đồng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, liên hệ, booking video, live các KOC, KOL trên các nền tảng Tiktok (chính), Facebook, Youtube
Xây dựng mối quan hệ với các KOC, KOL
Kết nối với các network, agency media
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Từ 18-22 tuổi
Có hiểu biết về về các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt là tiktok
Thường xuyên xem tiktok. Nhạy bén các trend mới trên nền tảng.
Trách nhiệm, ham học hỏi, trung thực
Tính cách vui vẻ, hòa đồng, thích giao tiếp, hướng ngoại.
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm booking, đã có sẵn mối quan hệ với nhiều KOC.
Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 30k/giờ làm việc
Có cơ hội trở thành phó nhóm, trưởng nhóm (sẽ được tăng lương và có thưởng)
Môi trường làm việc trẻ, thoải mái
Thời gian và địa điểm làm việc linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
