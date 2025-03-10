Tuyển Dịch vụ quảng cáo HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Dịch vụ quảng cáo HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT

Dịch vụ quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Phạm Văn Đồng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, liên hệ, booking video, live các KOC, KOL trên các nền tảng Tiktok (chính), Facebook, Youtube
Xây dựng mối quan hệ với các KOC, KOL
Kết nối với các network, agency media

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 18-22 tuổi
Có hiểu biết về về các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt là tiktok
Thường xuyên xem tiktok. Nhạy bén các trend mới trên nền tảng.
Trách nhiệm, ham học hỏi, trung thực
Tính cách vui vẻ, hòa đồng, thích giao tiếp, hướng ngoại.
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm booking, đã có sẵn mối quan hệ với nhiều KOC.

Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30k/giờ làm việc
Có cơ hội trở thành phó nhóm, trưởng nhóm (sẽ được tăng lương và có thưởng)
Môi trường làm việc trẻ, thoải mái
Thời gian và địa điểm làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT

HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 20, ngõ 442, đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dich-vu-quang-cao-thu-nhap-thoa-thuan-tai-ha-noi-job332667
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine
Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP
Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu New Sun Babies làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu New Sun Babies
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB
Tới 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÓA MỸ PHẨM HOÀNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÓA MỸ PHẨM HOÀNG MINH
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Motaro làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Motaro
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Javis Enterprise làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công Ty TNHH Javis Enterprise
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH GIGAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH GIGAGO
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 8 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến
2 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến
13 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH 5677 làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH 5677
18 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Golden Lotus làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Golden Lotus
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH IMARU làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty TNHH IMARU
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Carpla làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Carpla
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KEYGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KEYGROUP
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Ancao làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Ancao
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm