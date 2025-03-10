Tuyển Dịch vụ quảng cáo HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phạm Văn Đồng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm, liên hệ, booking video, live các KOC, KOL trên các nền tảng Tiktok (chính), Facebook, Youtube

Xây dựng mối quan hệ với các KOC, KOL

Kết nối với các network, agency media

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: Từ 18-22 tuổi

Có hiểu biết về về các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt là tiktok

Thường xuyên xem tiktok. Nhạy bén các trend mới trên nền tảng.

Trách nhiệm, ham học hỏi, trung thực

Tính cách vui vẻ, hòa đồng, thích giao tiếp, hướng ngoại.

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm booking, đã có sẵn mối quan hệ với nhiều KOC.

Quyền Lợi

Thu nhập: 30k/giờ làm việc

Có cơ hội trở thành phó nhóm, trưởng nhóm (sẽ được tăng lương và có thưởng)

Môi trường làm việc trẻ, thoải mái

Thời gian và địa điểm làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển

