Tuyển Dịch vụ quảng cáo HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 255 Bình Long, Bình Hưng Hòa A (Lầu 2 Tòa nhà BĐS Tám Sánh),Hồ Chí Minh

Social Media Specialist chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển và quản lý các kênh truyền thông xã hội của thương hiệu thời trang, bao gồm Facebook, TikTok, Instagram, Website. Vị trí này đảm bảo chiến lược nội dung, hình ảnh thương hiệu, tăng trưởng cộng đồng và tối ưu hoá hiệu suất các nền tảng digital để hỗ trợ doanh số bán hàng.

A. Chiến lược Social Media & Quản lý kênh

Cùng xây dựng ý tưởng và câu chuyện truyền thông, hình ảnh social cho các bộ sưu tập mới.

Xây dựng và thực hiện chiến lược social media để tăng độ nhận diện thương hiệu. MoodBoard và Concept Visual Board cho các nền tảng.

Lập kế hoạch nội dung theo tháng, quý phù hợp với các chương trình khuyến mãi từ Lead Sale.

Quản lý và cập nhật nội dung trên các nền tảng: Facebook, TikTok, Instagram, Website.

Đảm bảo sự đồng bộ hình ảnh và giọng điệu thương hiệu trên các nền tảng.

Tối ưu hóa hashtag, SEO nội dung để tăng tiếp cận tự nhiên.

Chủ động họp đầu tháng - cuối tháng cùng các lead bộ phận khác để tối ưu chiến lược, đánh giá kết quả theo tháng/quý. Cập nhật các kế hoạch chuẩn bị triển khai trong tháng mới để các bộ phận khác phối hợp.

B. Sáng tạo nội dung & Quản lý nội dung

Lên ý tưởng và sản xuất nội dung (bài viết, video, hình ảnh, stories, reels, livestream).

Làm việc với team thiết kế, video editor, content creator để tạo nội dung chất lượng cho từng nền tảng.

Cập nhật và bắt trend nhanh chóng, đảm bảo nội dung hấp dẫn và viral.

Viết bài PR, thông điệp chiến dịch marketing.

Định hướng storytelling để tạo sự kết nối với khách hàng.

C. Quản lý cộng đồng & Chăm sóc khách hàng

Xử lí các tình huống truyền thông ( khủng hoảng, điều hướng,...) tránh gây mất uy tín thương hiệu.

Tương tác với khách hàng qua comment, inbox, đánh giá sản phẩm.

Giải đáp thắc mắc, phản hồi nhanh chóng để tăng trải nghiệm khách hàng.

Quản lý các nhóm cộng đồng ( đăng bài, tương tác, xây dựng minigame,..) để tăng sự gắn kết và trung thành của khách hàng thân thiết.

Thu thập phản hồi khách hàng để cải thiện sản phẩm và chiến lược nội dung.

D. Quản lý quảng cáo & Hợp tác KOL/KOC

Hỗ trợ Performance Marketer trong việc tối ưu quảng cáo trên Facebook, TikTok.

Đề xuất & triển khai các chiến dịch influencer marketing, hợp tác KOL/KOC.

Đánh giá hiệu suất của KOL/KOC để tối ưu chiến dịch.

E. Báo cáo & Phân tích hiệu quả

Theo dõi các chỉ số: Engagement Rate, Reach, Followers Growth, Video Views.

Phối hợp làm việc cùng Digital Ads về Content Performance và order hình ảnh để tăng hiệu suất của camp, test camp liên tục đến khi đạt được hiệu quả tốt nhất

Lập báo cáo hiệu suất hàng tuần/tháng và đề xuất tối ưu chiến lược cùng Performer Marketer, Trade Marketing và Sale Leader

Phân tích nội dung nào hoạt động tốt, đề xuất điều chỉnh nội dung cho các nền tảng.

A. Kinh nghiệm & Bằng cấp

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Digital Media hoặc liên quan.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Social Media hoặc Content Marketing.

Hiểu biết sâu về thuật toán Facebook, TikTok, Instagram.

Có kinh nghiệm viết nội dung, chỉnh sửa video cơ bản, lên kế hoạch social media.

B. Kỹ năng & Phẩm chất

Kỹ năng sáng tạo nội dung, storytelling mạnh mẽ.

Kỹ năng giao tiếp, tương tác với cộng đồng.

Nhạy bén với trend, bắt kịp xu hướng viral nhanh chóng.

Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận marketing & thiết kế.

Chịu được áp lực, có trách nhiệm với hiệu suất kênh social media.

Kỹ năng lập báo cáo rõ ràng, chi tiết các đầu mục triển khai - hiệu quả - ngân sách và đề xuất cải thiện theo từng tháng

Nội dung công việc có thể phối hợp với Freelancer - Fulltime Remote/Parttime để hoàn thành, không bắt buộc phải hoàn thành tất cả hạng mục của tất cả vị trí. Khi hợp tác, yêu cầu Social Media Management giám sát chất lượng, chỉnh sửa và cập nhật để đúng mục tiêu cần làm.

Tại HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, cơ hội tham gia vào các dự án sáng tạo.

Cơ hội phát triển và thăng tiến trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội.

Chế độ lương: Lương cơ bản + Lương trách nhiệm + Thưởng % doanh thu + các loại thưởng khác

Lương: Thỏa thuận theo năng lực, khối lượng công việc và thời gian làm việc

Review lương định kì hàng năm

Thăng tiến Social Media Manager

