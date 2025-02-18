Tuyển Dịch vụ quảng cáo HỘ KINH DOANH ONICI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

HỘ KINH DOANH ONICI
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
HỘ KINH DOANH ONICI

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại HỘ KINH DOANH ONICI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Được training kỹ năng quản lý, sáng tạo nội dung trên nền tảng tiktok
- Lên ý tưởng kịch bản
- Livestream tương tác, bán hàng với người xem kênh, phản hồi các bình luận của khách hàng
- Phối hợp cùng team để edit video hoàn chỉnh bằng Capcut
- Xây dựng & quản lý kênh Tiktok

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM (biết quay tiktok, edit capcut là một lợi thế)
- Từ tin trước ống kính là một lợi thế
- Hoạt bát, nói chuyện rõ ràng & trôi chảy
- Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình
- Học hỏi nhanh, biết lắng nghe
- CHÚNG MÌNH TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC BẠN SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG

Tại HỘ KINH DOANH ONICI Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo & thử việc: 8.000.000 đến 10.000.000. Được thưởng % hoa hồng buổi live, thưởng KPI hàng tháng. Lương chính thức + % hoa hồng trên 15.000.000 đồng.
- Có 12 ngày phép/năm
- Được trải nghiệm, thực thi xây dựng & quản lý kênh
- Thưởng lễ tết theo quy định chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ONICI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH ONICI

HỘ KINH DOANH ONICI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

