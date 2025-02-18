Tuyển Dịch vụ quảng cáo HỘ KINH DOANH ONICI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

- Được training kỹ năng quản lý, sáng tạo nội dung trên nền tảng tiktok

- Lên ý tưởng kịch bản

- Livestream tương tác, bán hàng với người xem kênh, phản hồi các bình luận của khách hàng

- Phối hợp cùng team để edit video hoàn chỉnh bằng Capcut

- Xây dựng & quản lý kênh Tiktok

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nữ

- KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM (biết quay tiktok, edit capcut là một lợi thế)

- Từ tin trước ống kính là một lợi thế

- Hoạt bát, nói chuyện rõ ràng & trôi chảy

- Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình

- Học hỏi nhanh, biết lắng nghe

- CHÚNG MÌNH TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC BẠN SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG

Tại HỘ KINH DOANH ONICI Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo & thử việc: 8.000.000 đến 10.000.000. Được thưởng % hoa hồng buổi live, thưởng KPI hàng tháng. Lương chính thức + % hoa hồng trên 15.000.000 đồng.

- Có 12 ngày phép/năm

- Được trải nghiệm, thực thi xây dựng & quản lý kênh

- Thưởng lễ tết theo quy định chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ONICI

