Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng Artéco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 506/15/24 đường 3/2, Phường 14,Hồ Chí Minh

Dịch vụ quảng cáo

Quay, chụp công trình và dựng hoàn thiện video cho các kênh Youtube, Facebook, tiktok, website...

Phối hợp cùng chuyên viên nội dung, chuyên viên thiết kế để sáng tạo và dựng các video dài/ngắn đăng trên các kênh truyền thông của công ty

Phối hợp cùng team Marketing để lên ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch Marketing

Phối hợp thực hiện các công việc chung cùng các nhân viên, phòng ban trong công ty cho hiệu quả

Thực hiện các công việc khác khi được sự phân công của Trưởng phòng, Ban giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 24-30 tuổi

Tốt nghiệp Đại học; Có kinh nghiệm trên 01 năm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm quay, chụp, và dựng, ưu tiên kinh nghiệm quay kiến trúc

Có khả năng sáng tạo và bắt trend tốt.

Chăm chỉ cẩn thận, năng động nhiệt tình, chịu khó

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng Artéco Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ + thưởng

Thời gian làm việc thứ Hai đến thứ Sáu. Sáng: 08h30 – 12h30, Chiều: 14h00 – 18h00, nghỉ thứ Bảy cách tuần.

Tham gia BHXH, BHYT sau thử việc

Ăn trưa tại công ty, thời gian relax 40phút/ngày, du lịch/teambuilding, party, thể thao...

12 ngày phép năm + 01 ngày phép sinh nhật + 01 ngày phép Quốc Khánh Pháp

Lương tháng thứ 13, thưởng Tết theo hiệu quả công việc và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sếp tâm lý, luôn ghi nhận đóng góp nỗ lực của nhân viên.

Công ty luôn tạo mọi điều kiện để nhân sự phát triển, lộ trình cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng Artéco

