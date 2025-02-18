Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 472, Đường Trần Hưng Đạo , Phương 2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Đưa sản phẩm lên kệ và gỡ sản phẩm xuống khỏi kệ;

- Hỗ trợ bộ phận vận hành xây dựng chiến lược phát triển cửa hàng, tạo kế hoạch bán hàng và khuyến mãi, phối hợp tài nguyên các phòng ban để hoàn thành mục tiêu doanh số;

- Hỗ trợ bộ phận vận hành thực hiện bảo trì và quảng bá cửa hàng hàng ngày, đạt được lưu lượng cần thiết cho mục tiêu bán hàng;

- Làm quen với quy trình bán hàng thương mại điện tử và các thao tác liên quan trong hệ thống quản lý cửa hàng;

-Đảm bảo doanh thu , doanh số được đề ra

- Các công việc khác do bộ phận vận hành sắp xếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên Có 1 năm kinh nghiệm trong ngành thương mại điện tử

-Biết tiếng Trung/tiếng Anh.

- Tinh thần làm việc tích cực, và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH MOKSA Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: 10tr -15tr

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH

- Có cơ hội thăng tiến và review lương

- Thưởng cuối năm / lương tháng 13

- Làm việc giờ hành chính: 9:00-18:00, nghỉ CN và thứ 7 cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOKSA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin