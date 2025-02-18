Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 57A TMT 13, Phường TMT,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Phân tích thị trường, đối tượng khách hàng mục tiêu và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp để xây dựng chiến lược video phù hợp.

-Xác định các loại video cần thiết, kênh phân phối video và ngân sách sản xuất video.

-Quản lý ngân sách và thời gian sản xuất video hiệu quả.

-Làm việc với các bộ phận liên quan để lên kịch bản, story board,….để sản xuất video

-Đánh giá và chỉnh sửa video để đảm bảo chất lượng video tốt nhất.

-Theo dõi hiệu quả của video và phân tích dữ liệu để cải thiện chiến lược video trong tương lai.

-Cập nhật các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực sản xuất video và truyền thông.

-Nghiên cứu các công cụ và phần mềm chỉnh sửa video mới để nâng cao hiệu quả công việc.

-Các công việc khác từ BGĐ / Trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

-Kỹ năng sáng tạo và tư duy chiến lược tốt.

-Kỹ năng quản lý dự án và làm việc nhóm hiệu quả.

-Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

-Sử dụng thành thạo các công cụ Office, công cụ và phần mềm chỉnh sửa video.

-Làm việc chủ động, ham học hỏi, cầu tiến.

Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận và thưởng năng lực cùng đãi ngộ tốt từ chính sách công ty.

-Cơ hội thăng tiến theo nhu cầu và năng lực

-Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 từ 8:00 -17:00

-Địa điểm làm việc: 57A Trung Mỹ Tây 13, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, Tp. HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

