Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ACV AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ACV AGENCY
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH ACV AGENCY

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ACV AGENCY

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa BRG Diamond Residence, 25 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Thương hiệu HemiToday thuộc ACV Agency được thành lập 5 năm, trải qua 5 năm hình thành và phát triển, Hemi đã có những bước tiến, kinh nghiệm vững chắc trong lĩnh vực mỹ phẩm, đồ gia dụng, phong thuỷ,...
Hemi là nơi vô cùng phù hợp với các bạn Gen Z, trẻ trung, năng động, mong muốn được phát triển và sáng tạo. Công ty luôn hướng đến chăm sóc sức khỏe tinh thần của Nhân viên bằng những hoạt động thường niên như: Party các dịp lễ tết, YEP, du lịch hàng năm,...
- Chuẩn bị kế hoạch chạy quảng cáo trên kênh Facebook.
- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng.
- Có kinh nghiệm chạy chuyển đổi
- Mặt hàng: phong thuỷ, mỹ phẩm
- Đặc biệt, team chúng mình cần những cộng sự luôn sẵn sàng và nhiệt huyết. Phương châm của Hemi là chủ động học hỏi và sáng tạo. Nếu bạn cũng chung nguồn năng lượng này, hãy gia nhập team Hemi ngay nhé!

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm chạy Facebook Ads từ 3 tháng trở lên.
- Biết cơ bản và có tư duy tốt về marketing (facebook ads)
- Ưu tiên chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc, gắn bó lâu dài với công ty.
- Có kiến thức về thị trường nắm bắt trend tốt phục vụ cho ý tưởng quảng cáo.

Tại CÔNG TY TNHH ACV AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8-15tr/ tháng + Thưởng theo % hoa hồng + trợ cấp + chuyên cần (thu nhập 10-20tr++ không giới hạn)
- Được vừa làm vừa học từ kiến thức mess đến chuyển đổi thực chiến từ những người đã chi ads cả vài chục tỷ chứ không lý thuyết suông
- Môi trường làm việc ổn định, trẻ trung, hòa đồng, năng động
- Review lương 6 tháng 1 lần
- Đóng BHXH, ký HĐLĐ chính thức
- Các phúc lợi của Công ty: Du lịch, sinh nhật, team building, YEP... được tổ chức định kì.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ACV AGENCY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ACV AGENCY

CÔNG TY TNHH ACV AGENCY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa BRG Diamond Residence, 25 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

