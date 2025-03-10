Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IBF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IBF
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số 21, Lê Văn Lương, Thanh Xuân , Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Triển khai, tối ưu các chiến dịch quảng cáo sản phẩm của công ty trên các kênh online: Google Ads, Facebook ads,
Phối hợp và tạo ý tưởng để xây dựng chiến lược content.
Quản lý ngân sách quảng cáo.
Đo lường hiệu quả hoạt động Digital Marketing.
Lập báo cáo và đưa ra các đề xuất, giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động Marketing.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có Laptop cá nhân
Sử dụng thành thạo các kênh, công cụ Digital Marketing.
Có khả năng làm việc độc lập, teamword
Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IBF Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10-30 triệu / tháng ( Lương cứng + hoa hồng + thưởng )
Được đài tạo bài bản, từ cơ bản đến nâng cao ( cầm tay chỉ việc)
Hỗ trợ dấu mộc thực tập ( Đối với sinh viên )
Được Tham gia du lịch, nghỉ mát hàng năm; Ký HĐLĐ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IBF
