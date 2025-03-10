Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IBF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 21, Lê Văn Lương, Thanh Xuân , Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Triển khai, tối ưu các chiến dịch quảng cáo sản phẩm của công ty trên các kênh online: Google Ads, Facebook ads,

Phối hợp và tạo ý tưởng để xây dựng chiến lược content.

Quản lý ngân sách quảng cáo.

Đo lường hiệu quả hoạt động Digital Marketing.

Lập báo cáo và đưa ra các đề xuất, giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động Marketing.

Có Laptop cá nhân

Sử dụng thành thạo các kênh, công cụ Digital Marketing.

Có khả năng làm việc độc lập, teamword

Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IBF Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-30 triệu / tháng ( Lương cứng + hoa hồng + thưởng )

Được đài tạo bài bản, từ cơ bản đến nâng cao ( cầm tay chỉ việc)

Hỗ trợ dấu mộc thực tập ( Đối với sinh viên )

Được Tham gia du lịch, nghỉ mát hàng năm; Ký HĐLĐ

