Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 369B - C, Lê Quang Định, Phường 5,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Xây dựng kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing số trên các kênh các kênh như SEO, Google Ads, Facebook Ads,..

Phân tích dữ liệu và lập báo cáo định kỳ về hiệu quả chiến dịch.

Hiểu và vận hành được các Tools Digital: Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console,

Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai các hoạt động MKT.

Tối ưu hóa chiến dịch để đạt mục tiêu về lượt truy cập, tương tác và tỷ lệ chuyển đổi.

Thực hiện SEO On-page và Off-page để cải thiện thứ hạng từ khóa và lưu lượng truy cập tự nhiên cho website.

Thực hiện các công việc khác khi cấp trên giao.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong Digital Marketing, ưu tiên ngành Thời trang, Gia dụng, Bán lẻ,..

Có kiến thức về SEO, Google Ads, Facebook Ads, YouTube,...

Biết code là một lợi thế.

Kỹ năng phân tích và đo lường hiệu quả chiến dịch.

Tư duy logic, làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, nghỉ lễ, phép và các chế độ theo quy định của Nhà nước/ Công ty;

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến;

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ ;

Môi trường làm việc thân thiện, công bằng, minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI

