Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HTV NETWORK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4, tòa AMM đối diện nhà văn hóa Ao Hẻm 90/1/42 Đ. Khuyến Lương,Trần Phú,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- LÀM VIỆC TẠI WEBSITE TIẾNG ANH, TIẾNG TÂY BAN NHA TIN TỨC TỔNG HỢP VỀ THỊ TRƯỜNG CHÂU MỸ VÀ CHÂU ÂU.

- Cập nhật những tin tức mới nhất theo chủ đề.

- Theo dõi xu hướng tin tức trên Facebook và các kênh tin tức.

- Lên bài trên web theo hệ thống bài có sẵn của cty

- Chăm sóc fanpage được giao, chỉnh sửa các tác vụ theo hướng dẫn của cty

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản

- Không yêu cầu kinh nghiệm, kể cả mới ra trường, làm fulltime tại công ty

- Tốt nghiệp các trường báo chí, biên tập, marketing,.....( là lợi thế)

- Có laptop, máy tính cá nhân

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh nghiệm viết bài trên các trang tin tức, tin tức trên social media( là lợi thế) nếu không sẽ được đào tạo

- Đam mê công việc viết và săn tin

- Ưu tiên các bạn có đam mê văn hóa US-UK

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTV NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

- Được training kỹ năng viết bài hàng tuần từ các BTV nhiều kinh nghiệm

- Mức lương cơ bản: 6 - 8.000.000+ NHUẬN BÚT (thu nhập từ 12-20tr)

- Tham gia đầy đủ ngay BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước.

- Có nhiều cơ hội đựơc đào tạo nghiệp vụ, đào tạo chuyên môn

- Cơ hội phát triển và thử thách

- Cơ hội được hoàn thiện những kỹ năng còn thiếu sót, cơ hội thăng tiến cao

- Du lịch, teambuilding 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTV NETWORK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin