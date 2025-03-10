Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HTV NETWORK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTV NETWORK
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 4, tòa AMM đối diện nhà văn hóa Ao Hẻm 90/1/42 Đ. Khuyến Lương,Trần Phú,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- LÀM VIỆC TẠI WEBSITE TIẾNG ANH, TIẾNG TÂY BAN NHA TIN TỨC TỔNG HỢP VỀ THỊ TRƯỜNG CHÂU MỸ VÀ CHÂU ÂU.
- Cập nhật những tin tức mới nhất theo chủ đề.
- Theo dõi xu hướng tin tức trên Facebook và các kênh tin tức.
- Lên bài trên web theo hệ thống bài có sẵn của cty
- Chăm sóc fanpage được giao, chỉnh sửa các tác vụ theo hướng dẫn của cty
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản
- Không yêu cầu kinh nghiệm, kể cả mới ra trường, làm fulltime tại công ty
- Tốt nghiệp các trường báo chí, biên tập, marketing,.....( là lợi thế)
- Có laptop, máy tính cá nhân
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh nghiệm viết bài trên các trang tin tức, tin tức trên social media( là lợi thế) nếu không sẽ được đào tạo
- Đam mê công việc viết và săn tin
- Ưu tiên các bạn có đam mê văn hóa US-UK
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTV NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì
- Được training kỹ năng viết bài hàng tuần từ các BTV nhiều kinh nghiệm
- Mức lương cơ bản: 6 - 8.000.000+ NHUẬN BÚT (thu nhập từ 12-20tr)
- Tham gia đầy đủ ngay BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước.
- Có nhiều cơ hội đựơc đào tạo nghiệp vụ, đào tạo chuyên môn
- Cơ hội phát triển và thử thách
- Cơ hội được hoàn thiện những kỹ năng còn thiếu sót, cơ hội thăng tiến cao
- Du lịch, teambuilding 2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTV NETWORK
