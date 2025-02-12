Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
- Hồ Chí Minh: T6
- 01, The Manhattan Vinhomes Grand Park, Long Bình, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
• Địa điểm làm việc: T6-01, The Manhattan Vinhomes Grand Park, Long Bình, TP. Thủ Đức, TP.HCM
• Thời gian làm việc: 8h30 - 17h45, từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ trưa 12h00 - 13h15)
• Báo cáo trực tiếp: Merchandise Manager
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo kế hoạch ra mắt sản phẩm và sản xuất đơn hàng đúng tiến độ và yêu cầu chất lượng.
• Chuẩn bị và theo dõi tài liệu sản xuất, đảm bảo dữ liệu chính xác trước khi đặt hàng.
• Tổ chức và tham gia các buổi đánh giá sản phẩm.
• Giám sát và theo dõi quá trình sản xuất đơn hàng.
• Đánh giá và làm việc với nhà cung cấp về năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng.
• Theo dõi và kiểm soát quy trình thanh toán với nhà cung cấp, đảm bảo đúng quy định và thời hạn.
• Lưu trữ hồ sơ và lập báo cáo định kỳ về tiến độ sản xuất, hiệu suất làm việc và chất lượng sản phẩm.
• Đề xuất cải tiến quy trình để tối ưu chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
￮ Từ 2 - 4 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
