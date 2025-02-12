Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH NAIL LA MOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 31 Phan Xích Long, P2, Phú Nhuận, TPHCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

A. Xây dựng nội dung thương mại

Lập kế hoạch nội dung cho các kênh thương mại, đảm bảo tính nhất quán với chiến lược thương hiệu.

Viết và tối ưu mô tả sản phẩm, content bán hàng, hướng dẫn sử dụng sản phẩm theo từng nền tảng (website, TMĐT, social commerce).

Xây dựng nội dung thương mại theo mô hình AIDA (Attention – Interest – Desire – Action), tối ưu CTA (Call-to-Action).

Phối hợp với team Media Production để sản xuất hình ảnh, video, infographic, livestream.

B. Nghiên cứu và tối ưu hóa nội dung

Nghiên cứu thông tin sản phẩm từ nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường.

Phân tích thị hiếu khách hàng, xác định insight để xây dựng nội dung phù hợp.

Tối ưu SEO cho nội dung website, tối ưu nội dung trên các sàn TMĐT.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả nội dung dựa trên các chỉ số đo lường (KPIs) như lượt truy cập, tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu.

Kiểm tra, cập nhật nội dung cũ để đảm bảo tính chính xác và phù hợp với xu hướng thị trường.

C. Quản lý nội dung trên các nền tảng thương mại

Quản lý danh mục sản phẩm trên website, Shopee, Lazada, TikTok Shop, Facebook Shop.

Tạo và kiểm soát nội dung trên các chiến dịch quảng cáo, chương trình khuyến mãi.

Phối hợp với bộ phận Trade Marketing để đảm bảo nội dung bám sát kế hoạch chiến dịch và chính sách giá.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

A. Kinh nghiệm & Kiến thức

Tối thiểu 2-4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content marketing, thương mại điện tử hoặc digital marketing.

Có kinh nghiệm viết nội dung bán hàng trên website, sàn TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok Shop) và social commerce.

Hiểu về hành vi mua hàng online và cách tối ưu nội dung để tăng chuyển đổi.

Có kiến thức về SEO, keyword research, UX writing là một lợi thế.

B. Kỹ năng

Kỹ năng viết nội dung thương mại tốt, nắm bắt tâm lý khách hàng và tạo nội dung hấp dẫn.

Kỹ năng tìm kiếm, nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu thị trường.

Thành thạo các công cụ hỗ trợ content như ChatGPT, Canva, Google Trends.

Tại CÔNG TY TNHH NAIL LA MOS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, bao gồm lương cứng và thưởng theo hiệu suất.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo với cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo bài bản về content marketing, thương mại điện tử và tối ưu hóa nội dung.

Hỗ trợ các công cụ và nền tảng phục vụ công việc.

Cơ hội làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực digital marketing và thương mại điện tử.

Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty (BHXH, BHYT, thưởng lễ Tết, du lịch công ty, phép năm, và các chính sách phúc lợi khác ...).

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong team Marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NAIL LA MOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.