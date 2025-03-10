Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MARKETING ONLINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 67 Nam Dư Lĩnh Nam,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện trên nền tảng (website) nhằm tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng tiềm năng.

Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để tạo ra nội dung chất lượng, phù hợp với đối tượng mục tiêu.

Viết bài, biên tập và tối ưu hóa nội dung (SEO) cho website.

Quản lý và cập nhật nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.

Phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung và đề xuất các cải tiến.

Theo dõi và báo cáo kết quả công việc định kỳ.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có đam mê với lĩnh vực Marketing và Content.

Khả năng viết tốt, diễn đạt lưu loát, sáng tạo và hấp dẫn.

Nắm bắt nhanh các xu hướng mới trong lĩnh vực Digital Marketing.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MARKETING ONLINE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).

Có cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MARKETING ONLINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.