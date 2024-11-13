Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - A007 - 008 SARICA, ĐƯỜNG D9, KHU ĐÔ THỊ SALA, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG, TP THỦ ĐỨC, HỒ CHÍ MINH, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể; xây dựng và quản lý nội dung trên Website và Fanpage của Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam.

Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của Hiệp hội tái chế.

Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện của Hiệp hội.

Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tiếng Anh tốt, thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

Tư duy linh hoạt, sáng tạo, ham học hỏi, chủ động tìm kiếm thông tin

Có khả năng multi-task, chịu áp lực, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.

Được làm việc với nhiều doanh nhân thành đạt, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực.

Được đóng BHXH, BHYT, v.v. đầy đủ theo quy định của Nhà nước

Được tham gia các hoạt động quan trọng của Hiệp hội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin