Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG
- Hồ Chí Minh:
- A007
- 008 SARICA, ĐƯỜNG D9, KHU ĐÔ THỊ SALA, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG, TP THỦ ĐỨC, HỒ CHÍ MINH, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể; xây dựng và quản lý nội dung trên Website và Fanpage của Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam.
Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của Hiệp hội tái chế.
Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện của Hiệp hội.
Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh tốt, thành thạo kỹ năng tin học văn phòng
Tư duy linh hoạt, sáng tạo, ham học hỏi, chủ động tìm kiếm thông tin
Có khả năng multi-task, chịu áp lực, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc với nhiều doanh nhân thành đạt, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực.
Được đóng BHXH, BHYT, v.v. đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Được tham gia các hoạt động quan trọng của Hiệp hội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
