Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN DUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 8, 123 Lý Chính Thắng, Quận 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Phụ trách viết nội dung SEO và nghiên cứu từ khóa Google Adwords để tối ưu hóa thứ hạng của website trên các trang tìm kiếm.

Hỗ trợ thực thi các chiến dịch quảng cáo trên các kênh: Website, Facebook, Linkedin ... và thống kê kết quả SEM, SEO định kỳ.

Social Media: hỗ trợ quản lý nội dung fanpage, seeding group, linkedin profile, website.

Chạy Email Marketing, thiết kế landing page.

Thu thập và phân tích thông tin thị trường, thông tin sản phẩm (ngành hàng nông sản xuất khẩu), các xu hướng/trending social media, ...

Đề xuất các ý tưởng truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của Công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về các môi trường trực tuyến (Google, Facebook, Zalo, Linkedin) và các công cụ digital: Google Ads, Facebook Ads ...

Có kiến thức về landing page, email marketing.

Có kiến thức cơ bản về SEM, SEO (onpage, offpage)

Có khả năng học hỏi nhanh và khả năng tổng hợp thông tin tốt, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới đáp ứng công việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên/fresher ngành Marketing / Báo chí-Truyền thông / Công nghệ thông tin / Quản trị kinh doanh hoặc các cá nhân có định hướng về Digital Marketing

Có khả năng về ngoại ngữ là điểm cộng, sẽ deal lương cao hơn.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN DUY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 2.000.000 đến 4.000.000 hoặc thỏa thuận theo năng lực ứng viên + KPIs

Hỗ trợ mộc thực tập

Chấp nhận sinh viên làm part-time, linh hoạt về thời gian theo lịch học

Thưởng các ngày lễ tết trong năm, lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc, được hưởng 12 ngày phép năm

Được trang bị công cụ làm việc theo chính sách của công ty và tham gia training, nâng cao kiến thức và kỹ năng

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN DUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin