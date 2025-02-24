Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN DUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN DUY
- Hồ Chí Minh: Lầu 8, 123 Lý Chính Thắng, Quận 3, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Phụ trách viết nội dung SEO và nghiên cứu từ khóa Google Adwords để tối ưu hóa thứ hạng của website trên các trang tìm kiếm.
Hỗ trợ thực thi các chiến dịch quảng cáo trên các kênh: Website, Facebook, Linkedin ... và thống kê kết quả SEM, SEO định kỳ.
Social Media: hỗ trợ quản lý nội dung fanpage, seeding group, linkedin profile, website.
Chạy Email Marketing, thiết kế landing page.
Thu thập và phân tích thông tin thị trường, thông tin sản phẩm (ngành hàng nông sản xuất khẩu), các xu hướng/trending social media, ...
Đề xuất các ý tưởng truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của Công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về landing page, email marketing.
Có kiến thức cơ bản về SEM, SEO (onpage, offpage)
Có khả năng học hỏi nhanh và khả năng tổng hợp thông tin tốt, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới đáp ứng công việc
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên/fresher ngành Marketing / Báo chí-Truyền thông / Công nghệ thông tin / Quản trị kinh doanh hoặc các cá nhân có định hướng về Digital Marketing
Có khả năng về ngoại ngữ là điểm cộng, sẽ deal lương cao hơn.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN DUY Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ mộc thực tập
Chấp nhận sinh viên làm part-time, linh hoạt về thời gian theo lịch học
Thưởng các ngày lễ tết trong năm, lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc, được hưởng 12 ngày phép năm
Được trang bị công cụ làm việc theo chính sách của công ty và tham gia training, nâng cao kiến thức và kỹ năng
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN DUY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
