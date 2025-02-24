Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Villa 7 - Đường số 5, Saigonpearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, TP.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch/chiến dịch quảng cáo trực tuyến và thực thi các dự án Marketing.

- Lập kế hoạch, điều phối, phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.

- Lập kế hoạch, xây dựng và tổ chức các sự kiện online và offline.

- Hỗ trợ các công việc theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Yêu thích viết lách, chia sẻ & mạng xã hội.

- Có Laptop cá nhân.

- Đăng ký lịch làm việc tối thiểu 08 buổi/tuần. Đặc biệt ưu tiên ứng viên có thể thực tập nhiều buổi/tuần.

- Thời gian thực tập từ 2 đến 3 tháng.

- Nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.

- Khả năng học hỏi nhanh, có tinh thần cầu tiến.

- Nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp thực tập theo ngày (sẽ trao đổi vào ngày phỏng vấn).

- Được giữ lại làm part-time hoặc full-time sau kỳ thực tập.

- Được hỗ trợ và dẫn dắt bởi nhân sự có kinh nghiệm.

- Được trực tiếp triển khai những dự án thực tế của công ty, áp dụng những kiến thức được học được đào tạo vào thực tế.

- Được hướng dẫn công cụ làm việc nhóm và quản lý công việc hiệu quả, giúp nhân đôi hiệu suất.

- Hỗ trợ các bạn sinh viên xác nhận Báo cáo kết quả thực tập có đóng dấu mộc và nhận xét.

- Làm việc trong môi trường năng động sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin