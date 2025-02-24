Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 137 Nguyễn Trãi, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

1. Digital Planning

Quản lý ngân sách và phân bổ ngân sách cho các kênh Digital Channel.

2. Data Analytics & Optimization

Quản lý và triển khai hệ thống đo lường đa nền tảng (Website/App) bằng Google Analytics, Firebase.

Phát triển các mô hình phân tích trên Google Sheet, BI, Locker để tối ưu kênh Digital, theo dõi hàng hóa và báo cáo kinh doanh.

Cung cấp báo cáo hiệu suất định kỳ và đưa ra đề xuất chiến lược.

3. Marketing Automation & Customer Journey

Xây dựng chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng dựa trên CDP. Triển khai và tối ưu hóa quy trình tiếp cận khách hàng qua Email, Zalo Notification, SMS để cải thiện chuyển đổi & giữ chân khách hàng.

4. Team Leadership & Cross-functional Collaboration

Quản lý thành viên, hỗ trợ tối ưu paid channel.

Hợp tác với các phòng ban Web, Merchandising, Sales để tối ưu website và chương trình khuyến mãi.

5.Content & Creative Optimization:Phát triển chiến lược nội dung dựa trên phân tích dữ liệu, thực hiện A/B testing để tối ưu hiệu quả truyền thông.

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:Tối thiểu 3-5 năm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên ngành thời trang, bán lẻ, thương mại điện tử.

Kỹ năng:

Thành thạo Google Analytics, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, CDP (Antsomi/ Insider).

Kinh nghiệm quản lý ngân sách Digital lớn & tối ưu hiệu suất (ROAS, CIR, GM).

Kỹ năng xây dựng hành trình khách hàng.

Kỹ năng phân tích dữ liệu & báo cáo trên BI, Google Sheet, Excel.

Khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm, phối hợp hiệu quả với nhiều phòng ban.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, Khám sức khỏe, du lịch công ty và các hoạt động nội bộ khác (Theo tình hình kinh doanh của công ty).

Bảo hiểm sức khỏe PVI

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thỏa sức phát triển bản thân.

Có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhãn hàng thời trang Quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ

