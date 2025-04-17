Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUHO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, Tòa Iris Garden, Số 30 Phố Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Sáng tạo nội dung viral, lên kịch bản video, bắt trend thu hút tương tác trên Facebook, TikTok, YouTube,…

Booking, làm việc với KOLs/KOCs theo kế hoạch truyền thông.

Phối hợp với team thiết kế & media để sản xuất nội dung chất lượng.

Xây dựng nội dung kịch bản, hỗ trợ support livestream.

Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22-30 tuổi

Tốt nghiệp Đại học hoặc sinh viên năm cuối có thể làm full time chuyên ngành Marketing, Nhân văn, Báo chí, Kinh tế, v.v……..

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO chuyên môn trong quá trình làm việc.

Thái độ, tố chất: Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUHO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 – 13.000.000 (có thể deal lương trong quá trình phỏng vấn để phù hợp với năng lực của bản thân)

8.000.000 – 13.000.000

Phụ cấp ăn trưa 30k/ngày, gửi xe, chuyên cần ( 1 - 1.200.000/tháng)

Thưởng tháng lương thứ 13

Được các tham gia khóa học nâng cao năng lực, phát triển kĩ năng mới.

Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party…

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUHO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin