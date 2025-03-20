Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Và Vận Tải Quốc Tế Phước An làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Và Vận Tải Quốc Tế Phước An
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Và Vận Tải Quốc Tế Phước An

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Và Vận Tải Quốc Tế Phước An

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 14 Phạm Duy Tốn, Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung trên các kênh socials
• Dựa trên phân tích intent và nhu cầu của người dùng từ phía Leader để xây dựng và thể hiện ý tưởng sáng tạo cá nhân.
• Đề xuất các ý tưởng sáng tạo nội dung khác (video clip về dịch vụ - kiến thức, photoshoot, PR, seeding...) nhằm đạt mục tiêu truyền thông của công ty.
• Xây dựng và gửi kế hoạch thực hiện công việc theo tuần, theo tháng cho Leader.
• Ngoài ra sẽ viết thêm content website theo kế hoạch từ phía Leader.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm đã tốt nghiệp ngành học Marketing, hoặc đang chờ bằng.
• Không yêu cầu kinh nghiệm ở vị trí tương đương, nhưng ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hơn về những việc cần làm.
• Nắm cơ bản về kiến thức, kỹ năng quản trị fanpage, tiktok, và một số mạng xã hội khác
• Ứng viên có laptop cá nhân đảm bảo để phục vụ cho công việc.
• Có mục tiêu phát triển lâu dài • Thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Và Vận Tải Quốc Tế Phước An Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm.
• BHYT, BHXH đầy đủ. Phép năm 12 ngày.
• Thưởng tết, lương thứ 13 và các chế độ khác.
• Du lịch 1 năm 1-2 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Và Vận Tải Quốc Tế Phước An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Và Vận Tải Quốc Tế Phước An

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Và Vận Tải Quốc Tế Phước An

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 14 Phạm Duy Tốn, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

