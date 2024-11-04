Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Savills Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Savills Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh:
- Tòa Nhà Doji Tower, 85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
JOB SUMMARY:
You will play a key role in developing, implementing, and optimizing our digital marketing strategies, with a strong focus on Email Marketing (EDM), Website SEO (on-page), and B2B engagement. Your work will drive brand awareness, improve website performance, and support lead generation efforts. Familiarity with Salesforce EDM, HTML, and UI/UX is a plus, while experience in running ads (Meta, Google) is an advantage but not mandatory.
RESPONSIBILITIES:
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, CNTT - Phần cứng / Mạng, CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Savills Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Savills Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI