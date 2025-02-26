Tuyển Digital Marketing Học Viện Focus Learning làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trung tâm Focus Learning đang tìm kiếm một nhân viên Marketing Digital tài năng và đầy đam mê để tham gia vào đội ngũ cùng chúng tôi. Ứng viên lý tưởng là người có khả năng thực hiện các chiến dịch trực tuyến thành công và đam mê với mọi thứ liên quan đến Marketing Digital. Là nhân viên Marketing Digital, bạn sẽ chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các chiến lược marketing digital nhằm tạo sự nhận biết về thương hiệu, tạo lưu lượng truy cập website, và tăng cường sự tương tác của khách hàng.

Công việc chính - Responsibilities:

Phối hợp với bộ phận bán hàng và chương trình để triển khai các chiến dịch digital marketing.

Phối hợp với teams thuộc bộ phận MKT để sáng tạo, phát triển nội dung hấp dẫn cho các chiến dịch marketing digital, bao gồm bài đăng blog, hình ảnh minh họa, video và nhiều nội dung khác.

Phối hợp với các nhân sự khác như các CM, EC, Học thuật...để đảm bảo các chiến dịch được thực hiện mang kết quả tốt nhất.

Quản lý và duy trì các hồ sơ mạng xã hội, tạo nội dung hấp dẫn và tăng cường sự tương tác của người theo dõi.

Hỗ trợ và quản lý các kênh tiếp thị liên kết.

Xây dựng, triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các kênh mạng xã hội, bao gồm Google AdWords, Facebook Ads, Tiktok…, email marketing, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), tiếp thị công cụ tìm kiếm (SEM) và quảng cáo trên màn hình.

Theo dõi, đo lường, báo cáo định kỳ kết quả quảng cáo Google AdWords, Facebook Ads, Tiktok, email marketing,... , báo cáo kết quả nhận thức, phủ sóng về thương hiệu trên các phương tiện truyền thông.

Theo dõi và báo cáo hoạt động marketing digital của đối thủ và đưa ra thông tin và các đề xuất để cải thiện.

Dựa trên số liệu, đề xuất cách thức, ý tưởng tối ưu hóa kèm ngân sách, cam kết cho các chiến dịch lên cấp trên.

· Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng Cử nhân chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

· Có kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực marketing digital và có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.

· Hiểu rõ về các kênh và thành thạo sử dụng các công cụ trên nền tảng marketing digital, bao gồm SEO, SEM, Google, Facebook, Instagram, TikTok Ads, Email marketing... Có khả năng phân tích số liệu và nhận biết xu hướng.

· Biết sử dụng các công cụ quay và dựng clip.

· Có khả năng quay video hoặc chụp ảnh là một lợi thế

· Có kỹ năng viết văn tốt, kỹ năng giao tiếp tốt.

· Có tinh thần sáng tạo trong công việc và làm việc môi trường áp lực cao.

· Có thể làm việc tốt đội nhóm và có thái độ hợp tác, tích cực.

· Mạnh về số, tư duy logic và định hướng chi tiết.

· Định hướng giải pháp và hỗ trợ tìm giải pháp cho những thách thức bất ngờ

Ngành nghề: Giáo dục / Đào tạo, Tiếp thị / Marketing

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh