Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICI
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICI

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICI

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phát triển và duy trì ứng dụng di động đa nền tảng sử dụng Flutter (hướng đến cả android native)
Đảm bảo chất lượng và hiệu suất của ứng dụng bằng cáchviết mã sạch , dễ bảo trì và có thể kiểm thử.
Đề xuất các giải pháp nhằm cả thiện chất lượng, tiến độ lập trình.
Phát triển giao diệnlập trình ứng dụng (API) để hỗ trợ chức năng di động. Tích hợp các dịch vụ và API bên thứ ba vào ứng dụng di động có thể bao gồm các API bản đồ.
Hợp tác trong môi trường Agile để cung cấp các bản cập nhật và tính năng theo từng giai đoạn, đảm bảo sản phẩm phù hợp với yêu cầu và mong muốn của khách hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin các trường Đại Học / Cao Đẳng.
Có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm tiếp xúc với Flutter.
Kiến thức: Có kiến thức và hiểu biết về flutter (cùng với iOs hoặc Android).
Có hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng di động hiện đại và các mẫu thiết kế.
Kinh nghiệm: Tham gia bài tập lớn (1 sản phẩm cụ thể) tại trường hoặc tham gia dự án tại các công ty tổ chức.
Ưu tiên: Tốt nghiệp loại khá trở lên. Đã tham gia các khóa học, được đào tạo về lập trình (học online, hoặc offline tại trung tâm đào tạo).
Tinh thần/ Thái độ: Chủ động và khả năng tự học tốt
Ngoại ngữ (Tiếng anh): Có khả năng đọc,hiểu được các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh. Nói, viết ở mức độ cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn tuỳ thuộc năng lực và kinh nghiệm làm việc.
Tổng thu nhập tới 13 tháng lương/ năm
Thưởng định kỳ và xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;
Tham gia gói bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật
Thời gian làm việc: 08:30- 18:00 từ thứ 2 đến thứ 7, (Thứ 7 làm việc cách tuần)
Được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty: thưởng công việc, ngày lễ, Tết, liên hoan, sinh nhật, teambuilding, nghỉ mát, gala, ...
Được tham gia các Câu lạc bộ nội bộ: Đá bóng, cầu lông, bơi lội, ...
Được tư vấn và chia sẻ về định hướng, phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.
ĐẶC BIỆT
Được tham gia các buổi đào tạo chuyên môn, đào tạo kỹ năng miễn phí tại công ty
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 21, Tòa Ellipse 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

