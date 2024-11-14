Tuyển Frontend Developer Công TNHH Next Level Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Kim Ánh, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia phát triển các dự án về Web, xây dựng các chức năng front-end của Website, Web application

Triển khai giao diện AJAX, HTML/CSS, JavaScript theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website xây dựng sẵn

Phối hợp với Back-end để cải thiện tính khả dụng

Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về AJAX, HTML/CSS, JavaScript mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2-3 năm kinh nghiệm

Có kinh nghiệm làm AJAX, JavaScript, HTML, CSS

Có kinh nghiệm làm việc với PHP template như: twig, blade,...

Biết PHP framework như symfony hoặc laravel là lợi thế

Ưu tiên tiếng Anh tốt

Tại Công TNHH Next Level Solution Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Upto 20 triệu

Thưởng tháng lương thứ 13

Xét tăng lương theo năng lực 2 lần/năm

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước

Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc

Cơ hội thăng tiến lên

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và hiện đại

Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát... do Công ty tổ chức

Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TNHH Next Level Solution

