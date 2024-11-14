Tuyển Frontend Developer Công TNHH Next Level Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công TNHH Next Level Solution
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Kim Ánh, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tham gia phát triển các dự án về Web, xây dựng các chức năng front-end của Website, Web application
Triển khai giao diện AJAX, HTML/CSS, JavaScript theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website xây dựng sẵn
Phối hợp với Back-end để cải thiện tính khả dụng
Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về AJAX, HTML/CSS, JavaScript mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2-3 năm kinh nghiệm
Có kinh nghiệm làm AJAX, JavaScript, HTML, CSS
Có kinh nghiệm làm việc với PHP template như: twig, blade,...
Biết PHP framework như symfony hoặc laravel là lợi thế
Ưu tiên tiếng Anh tốt
Tại Công TNHH Next Level Solution Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Upto 20 triệu
Thưởng tháng lương thứ 13
Xét tăng lương theo năng lực 2 lần/năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước
Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc
Cơ hội thăng tiến lên
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và hiện đại
Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát... do Công ty tổ chức
Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TNHH Next Level Solution
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
