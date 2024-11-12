Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Namperfume làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 18 Đường số 4, KDC Cityland Garden Hills, Phường 5, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển các ứng dụng web chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của người dùng và mục tiêu kinh doanh.

Làm việc trực tiếp với Quản lý Sản phẩm, Nhà thiết kế UI/UX và các nhà phát triển IT khác để làm rõ yêu cầu và đề xuất giải pháp.

Tham gia vào chu kỳ phát triển phần mềm hoàn chỉnh (Phân tích yêu cầu, lập kế hoạch, triển khai, review mã, kiểm thử,...) với sự tập trung vào UX cho cả web trên máy tính và di động.

Nghiên cứu công nghệ mới và chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM

Có kiến thức về các công nghệ web bao gồm HTML/CSS/Javascript/TypeScript.

Kinh nghiệm với thiết kế web đáp ứng và tối ưu hóa hiệu suất.

Phát triển các trang web thân thiện với người dùng và đáp ứng bằng công nghệ hiện đại (NextJS, ReactJS).

Kinh nghiệm với Git và hệ thống kiểm soát phiên bản.

Kinh nghiệm với các thư viện quản lý trạng thái như Redux/Redux Toolkit.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể làm việc hiệu quả với nhiều bên liên quan để hiểu yêu cầu và chuyển chúng thành các giải pháp kỹ thuật.

2. YÊU CẦU KHÁC:

Có kiến thức về phát triển ứng dụng React Native là một lợi thế.

Kỹ năng phân tích với thái độ giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công ty TNHH Namperfume Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh;

- Làm việc thứ 2 - thứ 6 (Số 18 đường số 4, KDC Cityland Garden Hills, Phường 5, Gò Vấp, TPHCM).

- Tham gia BHXH, BHYT; chế độ phúc lợi theo quy định công ty

- Được chủ động sáng tạo, góp ý, đưa ra ý kiến trong công việc

- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Namperfume

