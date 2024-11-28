Tuyển Frontend Developer BASE BUSINESS SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

BASE BUSINESS SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
BASE BUSINESS SOLUTIONS

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại BASE BUSINESS SOLUTIONS

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 9 Đoàn Văn Bơ, P13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia phát triển ứng dụng Web hoặc bảo trì.
Nghiên cứu và sử dụng những công nghệ mới cần thiết theo yêu cầu.
Làm việc với những dự án sản phẩm công nghệ của công ty và đối tác.
Phát triển các hệ thống Frontend cho các ứng dụng Web.
Phối hợp với các Back-end Developers và web designers để cải thiện tính khả dụng.
Phát triển và cải thiện các tính năng hướng đến trải nghiệm người dùng.
Xây dựng trang Web dựa trên thiết kế từ UI / UX Designer.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về ReactJS (1-3) năm, HTML5 , CSS3, REDUX , JS ES 6, React-Hook.
Có kinh nghiệm dùng ít nhất một Framework UI (Material UI, Reactstrap/React-Bootstrap, Semantic, Ant...)
Có khả năng đọc hiểu design UI.
Có kinh nghiệm Restfull API, Responsive Web Design.
Có khả năng tự nghiên cứu công nghệ mới JS và làm việc nhóm.
Có kinh nghiệm sử dụng Gitlab, Github...
Có khả năng suy luận và giải quyết vấn đề tốt.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu công nghệ tiếng anh tốt là một lợi thế.
Có hiểu biết về nghiệp vụ của các ứng dụng về CRM, tổng đài là một lợi thế.

Tại BASE BUSINESS SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi: chế độ lương hấp dẫn,chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty.
Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước và gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.
Cấp Laptop làm việc.
Du lịch hàng năm, các hoạt động nội bộ mỗi tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BASE BUSINESS SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BASE BUSINESS SOLUTIONS

BASE BUSINESS SOLUTIONS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Ree Tower, Lầu 12B Số 9 Đoàn Văn Bơ, P13, Q4

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

