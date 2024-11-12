Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH ONLAI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY TNHH ONLAI VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 30B Trường Thọ, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
• Cập nhật, thay đổi và nâng cấp các nội dung trên trang web theo
• Thiết kế, tối ưu hóa và triển khai các tính năng mới cho trang web
• Quản lý và tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến SEO và SEM
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên sinh viên năm cuối các ngành: Công Nghệ Thông Tin, Khoa Học Máy Tính và các khối ngành liên quan
• Có tư duy sáng tạo, thẩm mỹ cao.
• Có kiến thức cơ bản về các ngôn ngữ lập trình web như HTML, CSS, Javascript
• Kỹ năng phân tích và đánh giá sơ bộ các vấn đề liên quan đến trang web
• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt để tương tác với các đồng nghiệp và khách hàng.
Tại CÔNG TY TNHH ONLAI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Hỗ trợ đóng mộc sau khi hoàn thành kỳ thực tập
• Được làm việc trong công ty hàng đầu về giải pháp Ai Marketing, khám phá các công cụ Ai Marketing mới nhất.
• Được làm việc trực tiếp với lãnh đạo cấp cao của công ty và khách hàng, cơ hội học hỏi và thăng tiến vượt bậc.
• Được hưởng các chế độ và chính sách đặt biệt như ngày đặc quyền, thưởng đạt KPIs, Lễ, Tết, sinh nhật...
• Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, hiệu suất cao... Khuyến khích nhân sự đề xuất các ý tưởng sáng tạo.
• Cơ hội ưu tiên trở thành nhân sự chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONLAI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
