Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH ONLAI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30B Trường Thọ, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Cập nhật, thay đổi và nâng cấp các nội dung trên trang web theo

• Thiết kế, tối ưu hóa và triển khai các tính năng mới cho trang web

• Quản lý và tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến SEO và SEM

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên sinh viên năm cuối các ngành: Công Nghệ Thông Tin, Khoa Học Máy Tính và các khối ngành liên quan

• Có tư duy sáng tạo, thẩm mỹ cao.

• Có kiến thức cơ bản về các ngôn ngữ lập trình web như HTML, CSS, Javascript

• Kỹ năng phân tích và đánh giá sơ bộ các vấn đề liên quan đến trang web

• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt để tương tác với các đồng nghiệp và khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH ONLAI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Hỗ trợ đóng mộc sau khi hoàn thành kỳ thực tập

• Được làm việc trong công ty hàng đầu về giải pháp Ai Marketing, khám phá các công cụ Ai Marketing mới nhất.

• Được làm việc trực tiếp với lãnh đạo cấp cao của công ty và khách hàng, cơ hội học hỏi và thăng tiến vượt bậc.

• Được hưởng các chế độ và chính sách đặt biệt như ngày đặc quyền, thưởng đạt KPIs, Lễ, Tết, sinh nhật...

• Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, hiệu suất cao... Khuyến khích nhân sự đề xuất các ý tưởng sáng tạo.

• Cơ hội ưu tiên trở thành nhân sự chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONLAI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.