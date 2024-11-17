Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà NCC, 139/37
- 39 Nguyễn Văn Lượng, P.10, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham gia phát triển dự án Web App
- Công việc lập trình Front-End (React JS, React Native, ...)
- Làm việc theo sự phân công của trưởng bộ phận/ trưởng nhóm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Là sinh viên năm cuối chuyên ngành IT.
- Có kỹ năng làm việc độc lập hoặc nhóm, trao đổi thông tin tốt.
- Ý thức cầu tiến, kiên trì, chịu khó học hỏi và có trách nhiệm với công việc.
- Có laptop cá nhân.
- Thực tập 3 tháng. Sau 3 tháng đánh giá để nhận việc chính thức
- Có kỹ năng làm việc độc lập hoặc nhóm, trao đổi thông tin tốt.
- Ý thức cầu tiến, kiên trì, chịu khó học hỏi và có trách nhiệm với công việc.
- Có laptop cá nhân.
- Thực tập 3 tháng. Sau 3 tháng đánh giá để nhận việc chính thức
Tại Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo hướng dẫn kiến thức, kỹ năng trong công việc
- Môi trường được học hỏi và phát huy hết khả năng của mình.
- Được tham gia trực tiếp các dự án thực tế
- Hỗ trợ xác nhận con dấu thực tập
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
- Môi trường được học hỏi và phát huy hết khả năng của mình.
- Được tham gia trực tiếp các dự án thực tế
- Hỗ trợ xác nhận con dấu thực tập
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI