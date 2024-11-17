Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà NCC, 139/37 - 39 Nguyễn Văn Lượng, P.10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia phát triển dự án Web App

- Công việc lập trình Front-End (React JS, React Native, ...)

- Làm việc theo sự phân công của trưởng bộ phận/ trưởng nhóm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên năm cuối chuyên ngành IT.

- Có kỹ năng làm việc độc lập hoặc nhóm, trao đổi thông tin tốt.

- Ý thức cầu tiến, kiên trì, chịu khó học hỏi và có trách nhiệm với công việc.

- Có laptop cá nhân.

- Thực tập 3 tháng. Sau 3 tháng đánh giá để nhận việc chính thức

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo hướng dẫn kiến thức, kỹ năng trong công việc

- Môi trường được học hỏi và phát huy hết khả năng của mình.

- Được tham gia trực tiếp các dự án thực tế

- Hỗ trợ xác nhận con dấu thực tập

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS

