Tuyển Frontend Developer Công ty CP Kids Plaza làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm một Nhà phát triển Web Front-End có động lực kết hợp nghệ thuật thiết kế với nghệ thuật lập trình.

Các trách nhiệm sẽ bao gồm dịch các wireframe thiết kế UI/UX sang mã thực tế để tạo ra các phần tử trực quan của ứng dụng.

Bạn sẽ làm việc với nhà thiết kế UI/UX và thu hẹp khoảng cách giữa thiết kế đồ họa và triển khai kỹ thuật, đóng vai trò tích cực cho cả hai bên và xác định giao diện cũng như cách thức hoạt động của ứng dụng.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm phát triển và bảo trì các ứng dụng web.

Bạn sẽ làm việc cùng với các kỹ sư và nhà phát triển khác đang làm việc trên các lớp cơ sở hạ tầng khác nhau.

Vì vậy, cam kết hợp tác giải quyết vấn đề, thiết kế tinh tế và tạo ra những sản phẩm chất lượng là điều cần thiết.

Bạn cần có khả năng làm việc trong môi trường có nhịp độ nhanh, nơi việc học hỏi các công nghệ mới là điều bắt buộc.

Bạn sẽ hỗ trợ toàn bộ vòng đời của ứng dụng (khái niệm, thiết kế, thử nghiệm, phát hành và hỗ trợ).

Bạn sẽ tạo ra các ứng dụng web đầy đủ chức năng bằng cách viết mã sạch.

Bạn sẽ thu thập các yêu cầu cụ thể và đề xuất giải pháp.

Bạn sẽ viết các bài kiểm tra đơn vị và giao diện người dùng để xác định các trục trặc.

Bạn sẽ khắc phục sự cố và gỡ lỗi để tối ưu hóa hiệu suất.

Bạn sẽ thiết kế giao diện để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Bạn sẽ liên lạc với nhóm phát triển Sản phẩm để lên kế hoạch cho các tính năng mới.

Bạn sẽ đảm bảo các ứng dụng mới và cũ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Bạn sẽ nghiên cứu và đề xuất các sản phẩm, ứng dụng và giao thức web mới.

Bạn sẽ luôn cập nhật những xu hướng công nghệ mới.

Nắm vững các kiến thức về Website và cách phát triển một website từ đầu.

Hiểu biết sâu rộng về HTML và CSS.

Hiểu và thành thạo ngôn ngữ Javascript và super set Typescript.

Đã làm việc với thư viện ReactJS 1 năm trở lên.

Đã làm Nextjs và các công cụ, thư viện hỗ trợ liên quan 1 năm trở lên.

Có kiến thức nền tảng về OOP, Funciton Programing, Reactive Programing.

Hiểu biết cơ bản về Design Pattern.

Chế độ BHXH, BHYT và thưởng các ngày lễ, tết, thưởng âm lịch (theo kết quả KD)

Chế độ liên hoan, sinh nhật, hiếu hỉ, cưới hỏi...

Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện.

Tham gia sự kiện Teambuilding, Year end party, Từ thiện, I'm Leader, I'm Kidsers...

Phụ cấp khác: ăn ca, công tác phí (nếu có).

