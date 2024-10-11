Tuyển Frontend Developer TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Viettel Tower, 285 Cách Mạng Tháng 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel - Viettel Digital Service (VDS) là thành viên thứ 8 của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, mang sứ mệnh kiến tạo Hệ sinh thái số, đi tiên phong trong lĩnh vực Fintech. Khát vọng của chúng tôi là mang công nghệ số tới mọi ngõ ngách của cuộc sống, từ thành thị tới nông thôn, nâng niu từng trải nghiệm và xây đắp niềm tin nơi khách hàng, góp phần xây dựng một xã hội số ngày một văn minh và tiện lợi hơn. Sản phẩm nổi bật nhất của VDS là các sản phẩm trong Hệ sinh thái Tài chính số Viettel Money.

Hiện nay, Viettel Digital đang mở rộng hoạt động với nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực Fintech, Big Data, AI, Blockchain,... và mong muốn chiêu mộ nhân tài từ mọi miền Tổ quốc, cùng nhau chung tay tạo nên những kỳ tích mới.

Nhiệm vụ chính: chịu trách nhiệm phát triển các ứng dụng Web/Webview cho lĩnh vực cổng thanh toán, thu hộ và thương mại điện tử.

Nhiệm vụ chính:

Nhiệm vụ cụ thể:

Trao đổi với designer, BA về thiết kế UI/UX của sản phẩm; Thống nhất với Backend team về API và thực hiện tích hợp API; Phát triển các ứng dụng Web/Webview cho lĩnh vực cổng thanh toán, thu hộ và thương mại điện tử. Đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về UI/UX trên giao diện

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ khá trở lên các chuyên ngành Công nghệ thông tin, phần mềm hoặc các chuyên ngành liên quan tại các Trường đại học lớn tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài; Tiếng Anh 550 TOEIC trở lên hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương; Có từ 02 năm kinh nghiệm lập trình Frontend với HTML, Javascript, Angular 6+, Typescript, SCSS; Có khả năng thích nghi và làm việc với áp lực cao.

Có khả năng tạo các component core Angular, có kinh nghiệm xây dựng libs; Có kinh nghiệm ReactJs, VueJs là lợi thế; Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng responsive Web/Webview; Có hiểu biết về RESTful service, functional programming, clean code, design pattern; Thường xuyên cập nhật các xu hướng thiết kế, phát triển Web/Webview; Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt;

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn

Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng năm, ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời. Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình. Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel’s Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,... Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDS, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.

