Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 Hồ Biểu Chánh, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các dự án web application trong lĩnh vực giải trí sử dụng các công nghệ frontend hiện đại Xây dựng giao diện người dùng responsive, tương tác và thân thiện sử dụng ReactJS và NextJS Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ UI/UX designer để hiện thực hóa các thiết kế giao diện Tối ưu hiệu suất và trải nghiệm người dùng cho các ứng dụng web Áp dụng các best practices và design patterns trong phát triển frontend Tham gia các giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm từ lập kế hoạch, phân tích yêu cầu đến triển khai và bảo trì

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 năm kinh nghiệm, phù hợp với các ứng viên fresher, junior và senior Có kiến thức vững về HTML, CSS, JavaScript Thành thạo ReactJS, có kinh nghiệm với NextJS là một lợi thế Hiểu biết về UI/UX và có khả năng làm việc với các designer Có kiến thức về responsive design và cross-browser compatibility Nắm vững các công cụ quản lý phiên bản như Git Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả Chủ động học hỏi, cập nhật các công nghệ và xu hướng mới trong lĩnh vực frontend Kỹ năng giao tiếp và trình bày ý tưởng tốt Có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc dưới áp lực

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng với các dự án đa dạng trong lĩnh vực giải trí Được đào tạo và mentoring bởi các senior developers Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Lịch làm việc linh hoạt Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở và hỗ trợ lẫn nhau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED)

