Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED)
- Hồ Chí Minh: 91 Hồ Biểu Chánh, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia phát triển các dự án web application trong lĩnh vực giải trí sử dụng các công nghệ frontend hiện đại
Xây dựng giao diện người dùng responsive, tương tác và thân thiện sử dụng ReactJS và NextJS
Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ UI/UX designer để hiện thực hóa các thiết kế giao diện
Tối ưu hiệu suất và trải nghiệm người dùng cho các ứng dụng web
Áp dụng các best practices và design patterns trong phát triển frontend
Tham gia các giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm từ lập kế hoạch, phân tích yêu cầu đến triển khai và bảo trì
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1 năm kinh nghiệm, phù hợp với các ứng viên fresher, junior và senior
Có kiến thức vững về HTML, CSS, JavaScript
Thành thạo ReactJS, có kinh nghiệm với NextJS là một lợi thế
Hiểu biết về UI/UX và có khả năng làm việc với các designer
Có kiến thức về responsive design và cross-browser compatibility
Nắm vững các công cụ quản lý phiên bản như Git
Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động học hỏi, cập nhật các công nghệ và xu hướng mới trong lĩnh vực frontend
Kỹ năng giao tiếp và trình bày ý tưởng tốt
Có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc dưới áp lực
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED) Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng với các dự án đa dạng trong lĩnh vực giải trí
Được đào tạo và mentoring bởi các senior developers
Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Lịch làm việc linh hoạt
Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở và hỗ trợ lẫn nhau
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
