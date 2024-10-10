Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED)
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED)

Frontend Developer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 91 Hồ Biểu Chánh, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các dự án web application trong lĩnh vực giải trí sử dụng các công nghệ frontend hiện đại Xây dựng giao diện người dùng responsive, tương tác và thân thiện sử dụng ReactJS và NextJS Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ UI/UX designer để hiện thực hóa các thiết kế giao diện Tối ưu hiệu suất và trải nghiệm người dùng cho các ứng dụng web Áp dụng các best practices và design patterns trong phát triển frontend Tham gia các giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm từ lập kế hoạch, phân tích yêu cầu đến triển khai và bảo trì
Tham gia phát triển các dự án web application trong lĩnh vực giải trí sử dụng các công nghệ frontend hiện đại
Xây dựng giao diện người dùng responsive, tương tác và thân thiện sử dụng ReactJS và NextJS
Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ UI/UX designer để hiện thực hóa các thiết kế giao diện
Tối ưu hiệu suất và trải nghiệm người dùng cho các ứng dụng web
Áp dụng các best practices và design patterns trong phát triển frontend
Tham gia các giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm từ lập kế hoạch, phân tích yêu cầu đến triển khai và bảo trì

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 năm kinh nghiệm, phù hợp với các ứng viên fresher, junior và senior Có kiến thức vững về HTML, CSS, JavaScript Thành thạo ReactJS, có kinh nghiệm với NextJS là một lợi thế Hiểu biết về UI/UX và có khả năng làm việc với các designer Có kiến thức về responsive design và cross-browser compatibility Nắm vững các công cụ quản lý phiên bản như Git Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả Chủ động học hỏi, cập nhật các công nghệ và xu hướng mới trong lĩnh vực frontend Kỹ năng giao tiếp và trình bày ý tưởng tốt Có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc dưới áp lực
1 năm kinh nghiệm, phù hợp với các ứng viên fresher, junior và senior
Có kiến thức vững về HTML, CSS, JavaScript
Thành thạo ReactJS, có kinh nghiệm với NextJS là một lợi thế
Hiểu biết về UI/UX và có khả năng làm việc với các designer
Có kiến thức về responsive design và cross-browser compatibility
Nắm vững các công cụ quản lý phiên bản như Git
Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động học hỏi, cập nhật các công nghệ và xu hướng mới trong lĩnh vực frontend
Kỹ năng giao tiếp và trình bày ý tưởng tốt
Có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc dưới áp lực

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng với các dự án đa dạng trong lĩnh vực giải trí Được đào tạo và mentoring bởi các senior developers Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Lịch làm việc linh hoạt Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở và hỗ trợ lẫn nhau
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng với các dự án đa dạng trong lĩnh vực giải trí
Được đào tạo và mentoring bởi các senior developers
Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Lịch làm việc linh hoạt
Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở và hỗ trợ lẫn nhau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 4, Lô 16, Hưng Phú, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-frontend-developer-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job210005
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Frontend Developer Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 33 Triệu
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 33 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 80 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Frontend Developer Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 33 Triệu
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 33 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 80 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Frontend Developer Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu Mona Media
8 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer WATA TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận WATA TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH EXCELLENT NODES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH EXCELLENT NODES
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HANA LEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 5 USD CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HANA LEE
2,000 - 5 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BIWOCO làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BIWOCO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Frontend Developer Top On Seek (TOS) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Top On Seek (TOS) Ltd.
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHENIKAA MAAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHENIKAA MAAS
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MẶT TRỜI THÁNG NĂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MẶT TRỜI THÁNG NĂM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TECHNOLOGY ORBIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 USD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TECHNOLOGY ORBIT
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer Trung Tâm Anh Ngữ ILA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trung Tâm Anh Ngữ ILA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH NEXDOR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEXDOR VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Frontend Developer Công Ty TNHH NexGenus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH NexGenus
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Frontend Developer Gigable.com làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100 - 1,000 USD Gigable.com
100 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Frontend Developer Virtuos Studios In Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Virtuos Studios In Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Frontend Developer ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ILA Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Frontend Developer Gigable.com làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100 - 1,000 USD Gigable.com
100 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Frontend Developer CER GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CER GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Frontend Developer TMA Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TMA Solutions
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH MIWA TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MIWA TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH OIVAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH OIVAN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH FRIENDIFY AI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH FRIENDIFY AI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH TRIDENT DIGITAL TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRIDENT DIGITAL TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TECHNOLOGY
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH FINAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH FINAN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm