Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Vietnam Booking làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Vietnam Booking
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty Cổ phần Vietnam Booking

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 235/14 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, TPHCM, Quận 11

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

❖ Tích hợp các API vào dịch vụ web hoặc ứng dụng.
❖ Tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng và đảm bảo tính tương thích trên nhiều trình duyệt và thiết bị.
❖ Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm phát triển để đảm bảo sự hiểu biết và tính nhất quán trong việc triển khai.
❖ Chịu trách nhiệm hoàn thành sản phẩm đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
❖ Cộng tác và cung cấp phản hồi cho Designer để tinh chỉnh UI/UX cho ứng dụng.
❖ Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện sản phẩm.
❖ Trao đổi và báo cáo cho người quản lý về tiến độ công việc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc:
❖ Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vai trò Frontend Developer hoặc Mobile Developer
❖ Thành thạo React Native và NextJS, React Hooks, ContextAPI, REST API, Git.
❖ Thành thạo HTML5, CSS3, SASS, SCSS và Tailwind CSS hoặc Bootstrap CSS.
❖ Có kinh nghiệm với Jquery, Typescript, Tailwind CSS hoặc Bootstrap CSS, Responsive design, CSS animation.
❖ Kỹ năng làm việc nhóm tốt, hỗ trợ các thành viên khác khi cần.
❖ Có kỹ năng làm việc nhóm tốt, hỗ trợ đồng nghiệp cùng team.
❖ Sở hữu tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo, chịu khó học hỏi, chịu trách nhiệm trong công việc, có tư duy để giải quyết vấn đề.
Ưu tiên:
❖ Ứng viên có kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực du lịch, khách sạn, vé máy bay.
❖ Có kinh nghiệm làm việc với React Native.
❖ Có kinh nghiệm sử dụng Git, Bootstrap, Restful Api, HTTP API.
❖ Có kinh nghiệm làm việc với Docker, thiết kế CI/CD pipeline.
❖ Có kinh nghiệm làm việc với các dự án lớn.

Tại Công ty Cổ phần Vietnam Booking Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các dịp Lễ/ Tết. Phụ cấp chuyên cần. Du lịch, teambuilding hàng năm. Một số chính sách khác theo quy định của Công ty.
Thưởng các dịp Lễ/ Tết.
Phụ cấp chuyên cần.
Du lịch, teambuilding hàng năm.
Một số chính sách khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vietnam Booking

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 190 Trần Quý, Phường 06, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

