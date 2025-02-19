Tuyển Giám đốc điều hành Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 27 Triệu

Tuyển Giám đốc điều hành Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 27 Triệu

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Mức lương
20 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 20 - 27 Triệu

Chịu trách nhiệm liên quan đến công việc vận hành, giám sát và duy trì hiệu suất hoạt động cũng như đảm bảo an toàn bảo mật của hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ:
Cài đặt hệ thống hạ tầng phần cứng bao gồm các: máy chủ vật lý (HPE, Dell EMC,…), thiết bị lưu trữ (SAN/SAN Switch: Hitachi, Oracle, HPE).
Phối hợp đơn vị chuyên môn cấu hình các thông số hệ điều hành (Windows Server, Linux, Unix) tăng cường bảo mật và hiệu suất cho hệ thống, phục vụ các dự án.
Vận hành và phát triển hệ thống ảo hóa bằng các tính năng của của nền tảng VMware như: vCenter, vSphere HA, vSAN, vMotion và các nền tảng liên quan.
Giám sát hiệu suất hệ thống theo thời gian thực, tối ưu tài nguyên và xử lý sự cố kịp thời.
Thực hiện nâng cấp, cập nhật bản vá và xử lý các lỗ hổng bảo mật định kỳ.
Quản lý sao lưu, phục hồi dữ liệu và vận chuyển băng từ theo quy định.
Tích hợp hệ thống với các công cụ giám sát (Grafana, Zabbix, ManageEngine Applications Manager).
Phối hợp thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo hành và thay thế thiết bị tại các trung tâm dữ liệu.
Đảm bảo hệ thống tuân thủ các quy định về bảo mật, kiểm toán và tiêu chuẩn của NHNN, ISO 27001, PCI-DSS.
Làm việc với các đối tác về các vấn đề kỹ thuật liên quan và báo cáo cho Trưởng bộ phận máy chủ và thiết bị lưu trữ.

Với Mức Lương 20 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học các Khối ngành Công nghệ thông tin liên quan.
Trình độ ngoại ngữ: sử dụng tốt tiếng Anh, có khả năng giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
Chứng chỉ chuyên ngành: Microsoft, Linux, Redhat, VMware, Security, Docker/ Kubernetes, các chứng chỉ về điện toán đám mây được cấp bởi AWS/ Microsoft/ Google là một lợi thế.
1+ năm kinh nghiệm liên quan đến công việc quản trị vận hành hệ thống máy chủ, lưu trữ và ảo hóa (Chấp nhận những ứng viên có ít năm kinh nghiệm nhưng có năng lực và khả năng học hỏi, làm quen công nghệ nhanh).
Thành thạo hệ điều hành: Windows Server(DNS, WSUS, IIS,...), Linux (Oracle Linux, RHEL, Ubuntu) và Unix (HP-UX).
Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống ảo hóa VMware hoặc các nền tảng ảo hóa khác
Hiểu biết về hệ thống sao lưu dự phòng (Veeam B&R), hệ thống lưu trữ SAN, NAS.
Có hiểu biết về các giải pháp chia tải, dự phòng và khôi phục sau thảm họa ở các mức độ khác nhau: tầng ứng dụng, tầng ảo hóa, tầng vật lý, tầng lưu trữ.
Có kinh nghiệm làm việc với Docker/Kubernetes và các hệ thống liên quan đến kiến trúc Microservice là một lợi thế.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 ,Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

