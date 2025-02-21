Tuyển Giám đốc điều hành Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Thực hiện nghiệp vụ giải ngân/ phát hành bảo lãnh/ phát hành LC/ ký hậu BL/ Phát hành bảo lãnh nhận hàng và quản lý khoản vay.
- Tiến hành thu thập các hợp đồng, văn bản, chứng từ theo Phê duyệt tín dụng trên LO và các chứng từ do Đơn vị kinh doanh cung cấp, đồng thời kiểm tra tính đầy đủ, phù hợp với qui định của các hợp đồng, chứng từ trước đó trước khi giải ngân/ phát hành bảo lãnh/ phát hành LC/ ký hậu BL/ Phát hành bảo lãnh nhận hàng.
- Phản hồi đầy đủ và kịp thời cho các Phòng/ Bộ phận có liên quan trong trường hợp không thực hiện được đầy đủ các thủ tục theo phê duyệt.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu biết về quy chế cấp tín dụng, văn bản pháp lý của cơ quan nhà nước, văn bản nghiệp vụ của HDBank về tín dụng.
- Khả năng làm việc với áp lực cao.
Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI