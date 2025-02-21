Tuyển Giám đốc điều hành Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Thực hiện nghiệp vụ giải ngân/ phát hành bảo lãnh/ phát hành LC/ ký hậu BL/ Phát hành bảo lãnh nhận hàng và quản lý khoản vay.
- Tiến hành thu thập các hợp đồng, văn bản, chứng từ theo Phê duyệt tín dụng trên LO và các chứng từ do Đơn vị kinh doanh cung cấp, đồng thời kiểm tra tính đầy đủ, phù hợp với qui định của các hợp đồng, chứng từ trước đó trước khi giải ngân/ phát hành bảo lãnh/ phát hành LC/ ký hậu BL/ Phát hành bảo lãnh nhận hàng.
- Phản hồi đầy đủ và kịp thời cho các Phòng/ Bộ phận có liên quan trong trường hợp không thực hiện được đầy đủ các thủ tục theo phê duyệt.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng hoặc các nghiệp vụ tương đương.
- Hiểu biết về quy chế cấp tín dụng, văn bản pháp lý của cơ quan nhà nước, văn bản nghiệp vụ của HDBank về tín dụng.
- Khả năng làm việc với áp lực cao.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 ,Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

