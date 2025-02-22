Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 602/34 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

1. Hoạch định

Quyết định chiến lược và hướng đi của tổ chức

Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý công ty

Phối hợp với Ban điều hành xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn

Điều hành các Phòng/Ban Công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty

2. Quản trị

Giám sát Dự Án và đưa ra quyết định và đề xuất đúng đắn những giải pháp, chiến lược,… với Ban điều hành, xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận

Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả

Đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ chức và tạo ra giá trị cho các cổ đông

3. Marketing

Xác định chiến lược marketing của tổ chức hiệu quả và phù hợp với các mục tiêu kinh doanh

Quản lý và phân bổ ngân sách marketing của tổ chức sao cho đảm bảo hiệu quả và tối ưu hóa chi phí

Đưa ra quyết định quan trọng về sản phẩm và dịch vụ của tổ chức, đảm bảo rằng chúng đáp ứng được nhu cầu của thị trường

Đảm bảo rằng đội ngũ marketing của tổ chức được làm việc trong một môi trường tích cực, động lực và đủ cung cấp tài nguyên để đạt được các mục tiêu marketing

Quản lý và đào tạo đội ngũ marketing để đảm bảo rằng họ có đủ kỹ năng và kiến thức để thực hiện các hoạt động marketing hiệu quả

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác, bao gồm việc giữ liên lạc với họ, đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu và phản hồi đúng cách với phản hồi của họ

4. Kinh doanh

Định hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các kênh bán hàng cho Công ty

Phối hợp với Ban điều hành để hoạch định, xây dựng tiêu chuẩn cho từng kênh bán hàng

Xác định chiến lược kinh doanh và đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng như mở rộng kinh doanh, đầu tư và phát triển sản phẩm

Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty

Quản lý và phân bổ nguồn lực của tổ chức, bao gồm tài chính, nhân sự và các nguồn lực khác, đảm bảo tài nguyên được sử dụng một cách hiệu quả và tối ưu hóa chi phí

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác và cộng đồng

Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh bán hàng

Đưa ra các quyết định quan trọng về đầu tư và tài chính, bao gồm các quyết định về tài trợ, đầu tư và chi phí

5. Nhân sự

Xác định chiến lược nhân sự và đưa ra các quyết định quan trọng như tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên

Quản lý và phát triển nhân viên của tổ chức, đảm bảo rằng họ có đủ năng lực, động lực và tâm huyết để hoàn thành công việc của mình

Xây dựng một văn hóa làm việc tích cực, khuyến khích sự phát triển của nhân viên, tạo ra môi trường làm việc động lực

Đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định và chính sách nhân sự, bao gồm luật lao động, quyền lợi và trách nhiệm của nhân viên

Xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự, bao gồm các vấn đề liên quan đến kỷ luật, quản lý hiệu suất và đánh giá nhân viên

Đưa ra các quyết định quan trọng về cấp bậc và lương cho nhân viên, đảm bảo rằng tổ chức có chính sách công bằng và hợp lý về lương và phúc lợi

6. Kiểm soát

Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động cho Công ty

Xây dựng bộ máy và tổ chức hệ thống kiểm soát đã được phê duyệt

7. Báo cáo

Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo đối với Giám đốc điều hành cho Ban điều hành theo quy định của công ty

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc

8. Đạt được các kế hoạch do HĐQT đề ra

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Kinh tế, Nhân sự, Marketing hoặc các ngành liên quan

Có tối thiểu 5-10 năm kinh nghiệm trong quản lý điều hành tại các công ty/tập đoàn doanh nghiệp

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến ngành nghề của công ty

Kinh nghiệm trong việc hoạch định chiến lược, quản lý doanh nghiệp và vận hành các bộ phận

Thành thạo tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác, cổ đông

Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao và thích nghi với thay đổi nhanh chóng

Phong cách làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và có trách nhiệm

Tinh thần sáng tạo, đổi mới và cam kết với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Am hiểu về luật doanh nghiệp, tài chính, thuế, lao động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương/thu nhập thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động và các chế độ theo quy định của Nhà nước

Thưởng các ngày Lễ (30/4, 1/5, Tết dương lịch, Tết âm lịch, Lương tháng 13, thưởng theo KPI,...)

Chế độ nâng lương: được xem xét vào thời điểm đánh giá nhân viên theo định kỳ hàng năm

Làm việc trong môi trường chia sẻ, hợp tác, trẻ trung, năng động và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định công ty

