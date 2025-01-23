Tuyển Giám đốc kinh doanh Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,800 - 2,000 USD

Căn cứ vào khuyến nghị của các cơ quan quốc tế về bảo vệ trẻ em, Tập đoàn giáo dục Edufit cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em trong quy trình tuyển dụng hiệu quả của mình

Hệ thống trường Mầm non song ngữ Sakura Montessori tuyển vị trí Giám đốc chi nhánh với yêu cầu công việc như sau:

Chỉ đạo công tác vận hành:

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất

- Quản lý chất lượng dịch vụ an ninh, vệ sinh

- Quản lý, vận hành hệ thống xe bus đưa đón học sinh

- Quản lý công tác mua hàng

- Quản lý kho

- Quản lý an toàn trường học

- Quản lý công tác dinh dưỡng, y tế

- Chỉ đạo tổ chức sự kiện và truyền thông

- Thực hiện các công việc hành chính khác (lễ tân, khánh tiết, văn thư lưu trữ, thư viện)"

Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh:

- Xây dựng và quản lý ngân sách

- Quản lý doanh thu và chi phí