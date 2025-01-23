Tuyển Giám đốc kinh doanh Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,800 - 2,000 USD

Tuyển Giám đốc kinh doanh Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,800 - 2,000 USD

Hệ thống giáo dục Edufit
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Hệ thống giáo dục Edufit

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Hệ thống giáo dục Edufit

Mức lương
1,800 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 33

- 49 Nguyễn Địa Lô, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 1,800 - 2,000 USD

Căn cứ vào khuyến nghị của các cơ quan quốc tế về bảo vệ trẻ em, Tập đoàn giáo dục Edufit cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em trong quy trình tuyển dụng hiệu quả của mình
Hệ thống trường Mầm non song ngữ Sakura Montessori tuyển vị trí Giám đốc chi nhánh với yêu cầu công việc như sau:
Chỉ đạo công tác vận hành:
- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất
- Quản lý chất lượng dịch vụ an ninh, vệ sinh
- Quản lý, vận hành hệ thống xe bus đưa đón học sinh
- Quản lý công tác mua hàng
- Quản lý kho
- Quản lý an toàn trường học
- Quản lý công tác dinh dưỡng, y tế
- Chỉ đạo tổ chức sự kiện và truyền thông
- Thực hiện các công việc hành chính khác (lễ tân, khánh tiết, văn thư lưu trữ, thư viện)"
Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh:
- Xây dựng và quản lý ngân sách
- Quản lý doanh thu và chi phí

Với Mức Lương 1,800 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Hệ thống giáo dục Edufit Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
– Chế độ thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, Quốc Khánh 02/09, Hiến chương Nhà giáo 20/11 ...), Tết Dương lịch, Tết Âm lịch; chế độ thưởng KPI hàng kỳ (lên đến 2.4 tháng lương/ năm)...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống giáo dục Edufit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ thống giáo dục Edufit

Hệ thống giáo dục Edufit

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô H3-LC Khu đô thị Tây hồ tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

