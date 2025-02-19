Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu

Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu

CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đảm bảo Quyền lợi đúng Quy định Nhà nước. Phụ cấp Ăn trưa, Gửi xe miễn phí. Khám sức khỏe định kỳ. Đào tạo để phát triển bản thân. Team Building/Sinh nhật/Hoạt động nội bộ. Môi trường làm việc trẻ, năng động., Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

1. Trách nhiệm thực hiện doanh số:
Chịu trách nhiệm đạt và vượt doanh số theo tháng/quý/năm.
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đảm bảo doanh số và thị phần.
Phân bổ chỉ tiêu doanh số cho đội ngũ nhân viên và thúc đẩy hiệu quả bán hàng.
Phân tích thị trường, đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm tăng trưởng doanh thu.
2. Kế hoạch sản phẩm & chương trình khuyến mãi:
Xây dựng chiến lược sản phẩm phù hợp với xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng.
Lên kế hoạch và triển khai chi tiết các hoạt động marketing, chương trình khuyến mãi, ra mắt sản phẩm/dịch vụ mới.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để tối ưu hóa danh mục sản phẩm/dịch vụ.
Định kỳ đánh giá và cải tiến chiến lược sản phẩm nhằm nâng cao sức cạnh tranh.
3. Quản lý ngân sách:
Lập kế hoạch ngân sách kinh doanh hàng tháng/quý/năm.
Kiểm soát và tối ưu hóa ngân sách được phê duyệt để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
Theo dõi và phân tích chi phí kinh doanh, đề xuất các biện pháp tiết kiệm ngân sách mà vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động.
4. Phát triển hệ thống kinh doanh:
Xây dựng và mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược trong lĩnh vực thẩm mỹ và mỹ phẩm.
Tìm kiếm, đánh giá và triển khai các cơ hội hợp tác kinh doanh mới.
Xác định và phát triển các sản phẩm/dịch vụ tiềm năng nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu.
Nghiên cứu và đề xuất các mô hình kinh doanh mới phù hợp với xu hướng thị trường.
5. Quản lý & đào tạo nhân sự:
Tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ kinh doanh.
Huấn luyện kỹ năng bán hàng, kiểm soát quy trình làm việc.
6. Công tác quản lý và kiểm soát:
Đảm bảo nhân viên tuân thủ nội quy, quy trình và chính sách của công ty.
Giám sát việc thực hiện các quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng và các hoạt động kinh doanh khác.
Đề xuất các cải tiến nhằm tối ưu hóa hiệu suất làm việc và nâng cao chất lượng dịch vụ.
7. Các nhiệm vụ khác:
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.
Báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, đề xuất giải pháp và chiến lược phù hợp.

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam - Độ tuổi: 32 - 45 tuổi.
Giới tính: Nam
Tốt nghiệp Đại học trở lên; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, MKT, hoặc có liên quan.
Kiến thức về dịch vụ, sản phẩm làm đẹp trong lĩnh vực y tế (thẩm mỹ).
Kiến thức Phân phối sản phẩm/mỹ phẩm.
Am hiểu thị trường, sản phẩm và dịch vụ trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp.
Có khả năng lãnh đạo, xây dựng chiến lược và triển khai kế hoạch hiệu quả.
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, giao tiếp tốt.
Khả năng phân tích, đánh giá thị trường và đề xuất chiến lược phù hợp.
Chịu được áp lực công việc cao, linh hoạt và sáng tạo trong cách giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 - 45 triệu VND
Lương cứng: 30 - 45 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC

CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 222-224 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

