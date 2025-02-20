Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mô tả công việc:

1. Hỗ trợ Giám đốc/ Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành, giám sát hoạt động của công ty.

2. Tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của Giám đốc/ Ban điều hành.

3. Soạn thảo, kiểm tra và quản lý hồ sơ, hợp đồng, văn bản hành chính.

4. Tham gia các cuộc họp, ghi chép biên bản, theo dõi và đôn đốc thực hiện các chỉ đạo của Giám đốc/ Ban điều hành.

5. Hỗ trợ Giám đốc/Ban điều hành trong công tác đối ngoại, làm việc với đối tác, khách hàng, cơ quan chức năng.

6. Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo công việc vận hành hiệu quả.

7. Hỗ trợ Giám đốc/ Ban điều hành trong việc lập kế hoạch, triển khai và giám sát các dự án, chiến lược kinh doanh.

8. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc/ Ban điều hành.